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來台最長一局！喬登7局優質先發奪勝　曝「避濕熱妙招」吹冷氣重整

記者胡冠辰／桃園報導

統一獅16日作客樂天桃猿，先發洋投喬登繳出來台代表作，主投7局僅失2分奪下勝投；獅隊打線則有潘傑楷3局上炸裂兩分砲點燃火力，加上8局上猛攻3分奠定勝基，終場統一獅就以7比3擊退樂天，奪下近期連勝。

喬登此役主投7局耗費97球，僅被敲出5支安打失2分；賽後談到本場表現，他直言開賽初段感覺身體稍顯遲鈍，「比賽前段節奏比較慢，但隨著比賽進行慢慢找回球速與控球，讓自己穩定下來。」

這是喬登來台第3場先發，也是局數拉最長的一場；他分析，今天與前兩場最大的不同在於「搶好球」的效率，「今天能在打席前期就取得球數領先，這是我之前比較容易遇到麻煩的地方，減少了無謂的投球，讓對方把球打進場內，避免陷入深遠球數，是能拉長局數的關鍵。」

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面對臺灣天氣濕、雨後悶的天氣，喬登也分享了自己的「避暑妙招」，「正常狀況下我都會待在休息區休息，但遇到今天這種狀況，我就會進去室內吹一點冷氣，讓自己冷靜下來；在每一局之間重新把身體狀況調整回來，隨時保持準備好的狀態。」

儘管在第7局一度因速球位置失準，被馬傑森擊出高飛犧牲打失掉第2分，喬登仍對整體執行力感到滿意，「那是唯一比較可惜的地方，球數領先卻投到中間，比賽後半段對方打者會調整，我也必須做得更好，不能鬆懈。」

▲喬登。（圖／統一獅）

關鍵字： 統一獅、中華職棒、棒球、樂天桃猿影音

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