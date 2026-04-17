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楚奧特連4場炸裂洋基球場寫新猷！客隊第1人、系列賽5轟創歷史

記者王真魚／綜合報導

天使強打楚奧特（Mike Trout）火力全面引爆！對洋基4連戰繳出驚人表現，今（台灣時間17日）再於7局開轟，完成連續4場全壘打，系列賽累計5轟，不僅追平紀錄，更寫下洋基球場歷史新頁，率隊以11比4擊敗洋基，雙方4連戰各取2勝。

楚奧特於第7局鎖定2好2壞變速球，一棒轟向左外野看台，擊球初速高達114.6英里、飛行距離達446英尺，展現怪力長打。這一轟讓他成為史上首位在洋基球場（包含舊場與新場）連續4天開轟的客隊球員，寫下歷史紀錄。

回顧整個系列賽，楚奧特首戰就與賈吉（Aaron Judge）上演「全壘打對決」，之後連3戰持續開轟，手感火燙無人能擋。

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過去唯一對洋基系列賽中連續4場開轟的球員，是1972年的梅貝瑞（John Mayberry Sr.），當時是在3天內完成（包含雙重賽）；楚奧特加上去年在洋基球場的最後一戰開轟，在現今洋基球場（2009年啟用）則為跨季連續5場開轟，成為繼賈吉（2024年8月）後第2人。

▲楚奧特（Mike Trout）。（圖／達志影像／美聯社）

▲楚奧特（Mike Trout）。（圖／達志影像／美聯社）

楚奧特系列賽5轟也追平對洋基單一系列賽最多全壘打紀錄，與貝爾（George Bell，1990年）、伊凡斯（Darrell Evans，1985年）與佛斯（Jimmie Foxx，1933年）並列，但這些紀錄過去皆非在紐約完成。

楚奧特賽後表示，「聽到這樣的紀錄真的很不可思議，想到這裡曾有這麼多偉大球員打過球，感覺特別酷。」

即便洋基此役由賈吉與史坦頓（Giancarlo Stanton）雙雙開轟，仍難擋楚奧特火力。史坦頓賽後坦言，「這真的很誇張，雖然不想被這樣打，但必須承認他的偉大。」

楚奧特本季累計7轟，目前僅落後賈吉1支，持續緊咬全壘打王寶座。

關鍵字： 楚奧特全壘打天使隊洋基MLB

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