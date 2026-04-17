運動雲

>

UBA女子決賽攻蛋！文化拼2連霸王玥媞挑戰得分紀錄、北市大戰舞重返榮耀

▲114學年UBA公開女一級四強合照。（圖／大專體總提供）

▲114學年UBA公開女一級四強合照。（圖／大專體總提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

114學年度富邦人壽大專籃球聯賽（UBA）各級組決賽，將於4/17-4/19「再一次」於台北小巨蛋一連三天熱烈開打。大專體總15日舉辦賽前記者會，本賽季以「Let’s Play A Game 再一次」為精神核心。在女子公開一級部分，上季勇奪隊史第20冠的文化大學將力拚2連霸，而相隔6屆重返4強的北市大學則備妥「戰舞」準備上演大驚奇，中信學院更創下同校三級組同時攻蛋的歷史紀錄。

文化大學作為女一級傳統強權，本季由隊長鄭慧慈比上季得分后王玥媞以碩一身份領軍。其中王玥媞在本季預賽即達成個人UBA生涯1500得分里程碑，成為自102學年度大會攻守紀錄系統建立以來，公開一級首位突破1500分大關的選手，後續每一分都將是「王玥媞障礙」的新紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隊長鄭慧慈則迎來個人第9度攻蛋，從永仁高中時期至今連年踏上小巨蛋舞台。面對最後一年的UBA生涯，鄭慧慈感性表示，雖然拿過冠軍已無遺憾，但更珍惜與學妹並肩作戰的感覺，「這是我最後一年攻蛋，心情難免緊張興奮，希望順利開心結束，將籃球帶給我的養分化作未來踏入職業賽場的動力。」

▲114學年UBA公開女一級四強合照。（圖／大專體總提供）

▲114學年UBA公開女一級文化女籃。（圖／大專體總提供）

相隔6屆重返4強之列的北市大學，本季以精準跑轟戰術擊潰對手防線。除了球技，北市大今年更有祕密武器「賽前戰舞」。代表出席記者會的呂倩玟透露，戰舞由碩二選手黃薏華帶領，不僅能凝聚團隊士氣，更能有效緩解小巨蛋大場面的緊張感。

對於球員愛跳舞，總教練「錢姊」錢薇娟不僅不反對，更要求「要做就要做到最好」，強調要跳就是全隊一起投入。呂倩玟笑稱，錢姊常提醒「球賽輸沒關係，場子要贏」，但既然已進決賽，目標是「球賽跟場子都要贏」。週六4強賽對決衛冕軍文化時，北市大更計畫表演6年前學姊表演過的《快樂崇拜》，並號召校友回娘家共同熱舞，象徵重返榮耀。

▲114學年UBA公開女一級北市大。（圖／大專體總提供）

▲114學年UBA公開女一級北市大。（圖／大專體總提供）

本季女子組四強另一大焦點為中信學院，中信學院在重返公開一級後首度晉身4強，將在4強首戰強碰傳統強權世新大學。特別的是，中信學院今年寫下UBA決賽首見紀錄，校內女一級比一般男比一般女總計三級組皆成功闖進小巨蛋決賽，堪稱本屆最大贏家

關鍵字： UBA女子籃球文化大學北市大中信學院

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

王彥程5局6K無責失好投吞首敗！韓媒仍讚發揮王牌本色

王彥程5局6K無責失好投吞首敗！韓媒仍讚發揮王牌本色

快訊／古林睿煬遭火腿抹消一軍　最快4月26日後再登錄

快訊／古林睿煬遭火腿抹消一軍　最快4月26日後再登錄

林安可敲射牆二壘安跑回唯一1分　西武遭歐力士橫掃

林安可敲射牆二壘安跑回唯一1分　西武遭歐力士橫掃

來台最長一局！喬登7局優質先發奪勝　曝「避濕熱妙招」吹冷氣重整

來台最長一局！喬登7局優質先發奪勝　曝「避濕熱妙招」吹冷氣重整

火腿抹消登錄古林睿煬　林岳平點出火腿規劃：回先發調整

火腿抹消登錄古林睿煬　林岳平點出火腿規劃：回先發調整

樂天失誤葬送反撲！　潘傑楷開轟、喬登好投助獅奪2連勝

樂天失誤葬送反撲！　潘傑楷開轟、喬登好投助獅奪2連勝

阿提諾、伯朗統治禁區　領航猿BCL三連勝到手！

阿提諾、伯朗統治禁區　領航猿BCL三連勝到手！

楊勇緯亞錦賽摘銀進帳本季第一面獎牌　盼持續見證自己的成長

楊勇緯亞錦賽摘銀進帳本季第一面獎牌　盼持續見證自己的成長

UBA女子決賽攻蛋！文化拼2連霸王玥媞挑戰得分紀錄、北市大戰舞重返榮耀

UBA女子決賽攻蛋！文化拼2連霸王玥媞挑戰得分紀錄、北市大戰舞重返榮耀

UBA決賽攻蛋！政大挑戰跨季72連勝6連霸　國體唯一純本土隔7年後重返四強

UBA決賽攻蛋！政大挑戰跨季72連勝6連霸　國體唯一純本土隔7年後重返四強

【22歲成大生車禍亡】父母痛失獨子心碎認屍　校方將致畢業證書

熱門新聞

王彥程5局6K無責失好投吞首敗！韓媒仍讚發揮王牌本色

快訊／古林睿煬遭火腿抹消一軍　最快4月26日後再登錄

林安可敲射牆二壘安跑回唯一1分　西武遭歐力士橫掃

來台最長一局！喬登7局優質先發奪勝　曝「避濕熱妙招」吹冷氣重整

火腿抹消登錄古林睿煬　林岳平點出火腿規劃：回先發調整

樂天失誤葬送反撲！　潘傑楷開轟、喬登好投助獅奪2連勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1王彥程5局6K無責失好投吞首敗！

2古林睿煬遭火腿抹消一軍

3林安可敲射牆二壘安跑回西武唯一1分

4來台最長一局！喬登7局優質先發奪勝

5火腿抹消古林睿煬林岳平點出規劃

最新新聞

1楊勇緯亞錦賽摘銀　盼見證自我成長

2UBA女一級文化拼2連霸　北市大戰舞返榮耀

3UBA決賽攻蛋！政大挑戰6連霸

4洋將雙塔禁區宰制　猿BCL三連勝

5來台最長一局！喬登7局優質先發奪勝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配驚喜合體！清晨盃31比19力退青年冠軍　李洋汗灑賽場笑謝不殺之恩

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥

【女神超敬業】南珉貞爆汗跳32撞！累翻動作依然到位

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

按照輝哥策略走！孔念恩當英雄　讚王勝偉代跑薑是老的辣

【反差笑翻】女孩被萌犬嚇到　整個人直接掛上柱子XD

【踢到鐵板】西裝男「霸氣過馬路」帥不到5秒！　警一指神功直接叭退

許光漢爆秘戀周子瑜首露面　揭「現身演唱會真正原因」

【垃圾車竟藏60人】以色列查獲偷渡　打開瞬間畫面驚人

【22歲成大生車禍亡】父母痛失獨子心碎認屍　校方將致畢業證書
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366