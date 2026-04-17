UBA女子決賽攻蛋！文化拼2連霸王玥媞挑戰得分紀錄、北市大戰舞重返榮耀

▲114學年UBA公開女一級四強合照。（圖／大專體總提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

114學年度富邦人壽大專籃球聯賽（UBA）各級組決賽，將於4/17-4/19「再一次」於台北小巨蛋一連三天熱烈開打。大專體總15日舉辦賽前記者會，本賽季以「Let’s Play A Game 再一次」為精神核心。在女子公開一級部分，上季勇奪隊史第20冠的文化大學將力拚2連霸，而相隔6屆重返4強的北市大學則備妥「戰舞」準備上演大驚奇，中信學院更創下同校三級組同時攻蛋的歷史紀錄。

文化大學作為女一級傳統強權，本季由隊長鄭慧慈比上季得分后王玥媞以碩一身份領軍。其中王玥媞在本季預賽即達成個人UBA生涯1500得分里程碑，成為自102學年度大會攻守紀錄系統建立以來，公開一級首位突破1500分大關的選手，後續每一分都將是「王玥媞障礙」的新紀錄。

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隊長鄭慧慈則迎來個人第9度攻蛋，從永仁高中時期至今連年踏上小巨蛋舞台。面對最後一年的UBA生涯，鄭慧慈感性表示，雖然拿過冠軍已無遺憾，但更珍惜與學妹並肩作戰的感覺，「這是我最後一年攻蛋，心情難免緊張興奮，希望順利開心結束，將籃球帶給我的養分化作未來踏入職業賽場的動力。」

▲114學年UBA公開女一級文化女籃。（圖／大專體總提供）

相隔6屆重返4強之列的北市大學，本季以精準跑轟戰術擊潰對手防線。除了球技，北市大今年更有祕密武器「賽前戰舞」。代表出席記者會的呂倩玟透露，戰舞由碩二選手黃薏華帶領，不僅能凝聚團隊士氣，更能有效緩解小巨蛋大場面的緊張感。

對於球員愛跳舞，總教練「錢姊」錢薇娟不僅不反對，更要求「要做就要做到最好」，強調要跳就是全隊一起投入。呂倩玟笑稱，錢姊常提醒「球賽輸沒關係，場子要贏」，但既然已進決賽，目標是「球賽跟場子都要贏」。週六4強賽對決衛冕軍文化時，北市大更計畫表演6年前學姊表演過的《快樂崇拜》，並號召校友回娘家共同熱舞，象徵重返榮耀。

▲114學年UBA公開女一級北市大。（圖／大專體總提供）

本季女子組四強另一大焦點為中信學院，中信學院在重返公開一級後首度晉身4強，將在4強首戰強碰傳統強權世新大學。特別的是，中信學院今年寫下UBA決賽首見紀錄，校內女一級比一般男比一般女總計三級組皆成功闖進小巨蛋決賽，堪稱本屆最大贏家