阿提諾、伯朗統治禁區　領航猿BCL三連勝到手！

▲桃園璞園領航猿擊敗來訪的香港南華，BCL收下三連勝。（圖／桃園璞園領航猿提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽今日於台北市立大學天母體育館持續熱戰，此役由桃園璞園領航猿主場出戰香港南華，靠著強悍的禁區優勢與末節外線及時火力，終場以99比80大勝對手，順利搶下小組賽3連勝。洋將阿提諾（Will Artino）與伯朗（Alec Brown）合力統治禁區，成為球隊維持不敗金身的關鍵。

領航猿開賽便展現極佳的求勝慾望，進攻端多點開花，打出一波9比0的開局攻勢，南華隊直到靠著喀麥隆籍中鋒安德拉（Hugues Tha Andela）完成一次3分打才終於破網，隨後領航猿球星盧峻翔與李家慷連續在反擊中搶分，首節結束領航猿便以32比14建立起18分的領先優勢。

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▲桃園璞園領航猿盧峻翔。（圖／桃園璞園領航猿提供）

第二節南華隊展開反攻，安德拉持續在內線施壓，搭配其他得分點逐漸找回手感，一度縮小差距。但領航猿仍能穩定節奏，上半場打完以55比41維持領先。

易籃再戰，南華隊展現強大韌性，在第三節積極搶分，數度將分差縮小至個位數差距。關鍵時刻領航猿再次強化禁區防線，阿提諾與伯朗連續抓下關鍵籃板並轉化為得分。

第四節領航猿換陳將双跳出來，在三分線外連續開火，精準的遠投火力直接澆熄南華的逆襲火苗，幫助領航猿再次將比分拉開至20分差距。終場領航猿就以19分之差收下勝利，續寫資格賽連勝紀錄。

領航猿禁區雙塔發揮出色，阿提諾繳出19分14籃板的雙十數據，伯朗則貢獻16分11籃板並送出5次助攻；本土核心盧峻翔也有15分4助攻的貢獻。南華部分則是以曾經來台灣打球的楊和拿下20分表現得最為出色。