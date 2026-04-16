運動雲

>

阿提諾、伯朗統治禁區　領航猿BCL三連勝到手！

▲桃園璞園領航猿擊敗來訪的香港南華，BCL收下三連勝。（圖／桃園璞園領航猿提供）

▲桃園璞園領航猿擊敗來訪的香港南華，BCL收下三連勝。（圖／桃園璞園領航猿提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽今日於台北市立大學天母體育館持續熱戰，此役由桃園璞園領航猿主場出戰香港南華，靠著強悍的禁區優勢與末節外線及時火力，終場以99比80大勝對手，順利搶下小組賽3連勝。洋將阿提諾（Will Artino）與伯朗（Alec Brown）合力統治禁區，成為球隊維持不敗金身的關鍵。

領航猿開賽便展現極佳的求勝慾望，進攻端多點開花，打出一波9比0的開局攻勢，南華隊直到靠著喀麥隆籍中鋒安德拉（Hugues Tha Andela）完成一次3分打才終於破網，隨後領航猿球星盧峻翔與李家慷連續在反擊中搶分，首節結束領航猿便以32比14建立起18分的領先優勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園璞園領航猿盧峻翔。（圖／桃園璞園領航猿提供）

▲桃園璞園領航猿盧峻翔。（圖／桃園璞園領航猿提供）

第二節南華隊展開反攻，安德拉持續在內線施壓，搭配其他得分點逐漸找回手感，一度縮小差距。但領航猿仍能穩定節奏，上半場打完以55比41維持領先。

易籃再戰，南華隊展現強大韌性，在第三節積極搶分，數度將分差縮小至個位數差距。關鍵時刻領航猿再次強化禁區防線，阿提諾與伯朗連續抓下關鍵籃板並轉化為得分。

第四節領航猿換陳將双跳出來，在三分線外連續開火，精準的遠投火力直接澆熄南華的逆襲火苗，幫助領航猿再次將比分拉開至20分差距。終場領航猿就以19分之差收下勝利，續寫資格賽連勝紀錄。

領航猿禁區雙塔發揮出色，阿提諾繳出19分14籃板的雙十數據，伯朗則貢獻16分11籃板並送出5次助攻；本土核心盧峻翔也有15分4助攻的貢獻。南華部分則是以曾經來台灣打球的楊和拿下20分表現得最為出色。

關鍵字： 領航猿籃球亞洲冠軍賽阿提諾南華

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／古林睿煬遭火腿抹消一軍　最快4月26日後再登錄

快訊／古林睿煬遭火腿抹消一軍　最快4月26日後再登錄

大谷規則後首次！大谷翔平「只投不打」先發　對戰陌生的大都會

大谷規則後首次！大谷翔平「只投不打」先發　對戰陌生的大都會

韓國啦啦隊鄭嘉睿疑遭霸凌　賽前躲廁所痛哭：被要求離開

韓國啦啦隊鄭嘉睿疑遭霸凌　賽前躲廁所痛哭：被要求離開

大谷翔平最速161奪10K第2勝！　道奇4轟3連勝橫掃大都會

大谷翔平最速161奪10K第2勝！　道奇4轟3連勝橫掃大都會

快訊／勇士三老發威！柯瑞包白繃豪取35分　率隊附加賽淘汰雷納德領軍快艇

快訊／勇士三老發威！柯瑞包白繃豪取35分　率隊附加賽淘汰雷納德領軍快艇

王彥程5局6K無責失好投吞首敗！韓媒仍讚發揮王牌本色

王彥程5局6K無責失好投吞首敗！韓媒仍讚發揮王牌本色

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　韓職ABS、PitchCom都很讚

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　韓職ABS、PitchCom都很讚

「最差就這樣」放開打！張政禹苦笑：想過被換掉但下面沒人了

「最差就這樣」放開打！張政禹苦笑：想過被換掉但下面沒人了

「台灣怪力男」李灝宇本季首轟出爐！　狙擊3A火球男156公里速球

「台灣怪力男」李灝宇本季首轟出爐！　狙擊3A火球男156公里速球

「說不辣其實有一點辣」王彥程談韓國生活　韓綜明星驚喜在眼前

「說不辣其實有一點辣」王彥程談韓國生活　韓綜明星驚喜在眼前

【誰也攔不住】白沙屯媽祖夜衝賓士中心駐轎！

熱門新聞

快訊／古林睿煬遭火腿抹消一軍　最快4月26日後再登錄

大谷規則後首次！大谷翔平「只投不打」先發　對戰陌生的大都會

韓國啦啦隊鄭嘉睿疑遭霸凌　賽前躲廁所痛哭：被要求離開

大谷翔平最速161奪10K第2勝！　道奇4轟3連勝橫掃大都會

快訊／勇士三老發威！柯瑞包白繃豪取35分　率隊附加賽淘汰雷納德領軍快艇

王彥程5局6K無責失好投吞首敗！韓媒仍讚發揮王牌本色

讀者回應

﻿

熱門新聞

1古林睿煬遭火腿抹消一軍

2大谷翔平「只投不打」先發　對戰陌生的大都會

3韓國啦啦隊疑遭霸凌　賽前躲廁所痛哭

4最速161！大谷翔平6局飆10K還破日投紀錄

5勇士三老發威！柯瑞帶傷上陣淘汰快艇

最新新聞

1UBA決賽攻蛋！政大挑戰6連霸

2洋將雙塔禁區宰制　猿BCL三連勝

3來台最長一局！喬登7局優質先發奪勝

4潘傑楷開轟、喬登好投助獅奪2連勝

5林安可敲射牆二壘安跑回西武唯一1分

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配驚喜合體！清晨盃31比19力退青年冠軍　李洋汗灑賽場笑謝不殺之恩

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥

【女神超敬業】南珉貞爆汗跳32撞！累翻動作依然到位

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

按照輝哥策略走！孔念恩當英雄　讚王勝偉代跑薑是老的辣

【反差笑翻】女孩被萌犬嚇到　整個人直接掛上柱子XD

【踢到鐵板】西裝男「霸氣過馬路」帥不到5秒！　警一指神功直接叭退

【垃圾車竟藏60人】以色列查獲偷渡　打開瞬間畫面驚人

【22歲成大生車禍亡】父母痛失獨子心碎認屍　校方將致畢業證書

許光漢爆秘戀周子瑜首露面　揭「現身演唱會真正原因」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366