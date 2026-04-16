林安可敲射牆二壘安跑回唯一1分　西武遭歐力士橫掃

▲林安可。（圖／翻攝自X／you_Lions_35）



記者胡冠辰／綜合報導

歐力士猛牛16日在京瓷巨蛋主場迎戰西武獅，靠著紅林弘太郎單場貢獻3分打點，率隊以7比1擊退對手，不僅收下系列賽3連勝、完成3連戰橫掃，也一舉升上洋聯第2名；西武臺灣強打林安可今天擔任先發第4棒指定打擊，3打數敲出一支射牆二壘安，助隊跑回1分。

歐力士先發投手寺西成騎此戰展現穩定壓制力，主投6局僅用75球，被敲5支安打、失1分，順利拿下本季首勝；相較他3日面對日本火腿時投不滿4局失6分的低潮表現，這場明顯完成修正，也替球隊守住前段戰局。

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比賽前半段，歐力士雖在2局下就靠中川圭太、太田椋連續安打與森友哉選到保送攻佔滿壘，可惜未能把握得分契機；4局上西武靠林安可左外野二壘打與小島大河適時安打打破僵局，取得1比0領先。

不過歐力士很快在4局下展開反擊，中川敲出內野安打後，森友哉再補上安打串聯攻勢，紅林隨後掃出中外野二壘安打一棒送回2分，幫助球隊以2比1逆轉超前；接著大城滉二再補上安打追加保險分，將比分擴大為3比1。

取得領先後，寺西持續穩住局面，牛棚也沒有讓西武再度逼近；7局起接手的牛棚群聯手封鎖西武打線沒有再失分，讓歐力士始終掌握比賽節奏。

真正拉開差距的是8局下，太田率先敲出二壘安打，森友哉選到保送後，紅林再度挺身而出擊出中外野二壘安打，先添1分。

隨後来田涼斗適時安打、野口高飛犧牲打，以及西川龍馬左外野安打接連建功，歐力士單局再灌進4分，將比分拉開至7比1，也提前奠定勝基。

西武強打林安可今天3打數1安打，選到1次保送，吞下1次三振，賽後打擊率為0.232。