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楊勇緯亞錦賽摘銀進帳本季第一面獎牌　盼持續見證自己的成長

▲楊勇緯16日在亞洲柔道錦標賽收下銀牌，也是個人今年賽季第一面獎牌。(圖／isobar安索帕)

▲楊勇緯16日在亞洲柔道錦標賽收下銀牌，也是個人今年賽季第一面獎牌。(圖／isobar安索帕)

記者蔡厚瑄／綜合報導

「柔道男神」楊勇緯今（16）日出賽於中國舉辦的亞洲柔道錦標賽，一路過關斬將闖入金牌戰，交手20歲巴林新秀波托拉斯奇（Ruslan POLTORATSKII），可惜最終被對手摔到半勝吞敗，但仍摘下個人今年賽季第一面獎牌，也是連續三年亞錦賽以銀牌坐收。雖無緣締造個人亞錦賽最佳成績，但楊勇緯仍展現從容積極態度，期待在備戰名古屋亞運的過程中，持續見證自己的成長。

目前世界排名第8，名列大會頭號種子的楊勇緯，預賽接連擊敗印度選手印度選手辛格（Harsh SINGH）、蒙古選手圖辛突兒（Tumenjargal TUVSHINTUR），四強戰交手哈薩克選手達夫拉托夫（Sherzod DAVLATOV），雖先被對手摔到一個有效，但楊勇緯馬上調整節奏，用大內割扳平分數並銜接拿手寢技，以橫四方固壓制收下一本勝，挺進金牌戰。

金牌戰面對年僅20歲的巴林選手波托拉斯奇（Ruslan POLTORATSKII），雙方開賽就展現高強度攻防，楊勇緯先被對手以小外掛取得半勝後，雖多次嘗試反攻，但至比賽時間終了都未能取分而落敗，今年亞錦賽再以銀牌坐收。楊勇緯表示，柔道新制自去年起實施至今快一年，已經可以掌握新規則的比賽模式，雖然仍有些細節可以處理得更好，但今天比賽中能保持冷靜地思考如何做攻擊，是現在明顯感覺自己進步的地方。

▲楊勇緯16日在亞洲柔道錦標賽收下銀牌，也是個人今年賽季第一面獎牌。(圖／isobar安索帕)

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▲楊勇緯16日在亞洲柔道錦標賽收下銀牌，也是個人今年賽季第一面獎牌。(圖／isobar安索帕)

中華柔道代表隊在明、後天仍有選手出賽，17日將有劉子芸（女子-57kg）、袁姵君（女子-63kg）、廖宇蓉（女子-70kg）、陳晨新（男子-73kg）及張恩翊（男子-81kg）共五位選手登場；賽事最終日則由許王淑卉（女子-78kg）、王桀曦（女子-78kg）、張齡方（女子+78kg）、陳鵬宇（-90kg）、蔡杰恩（男子-100kg）戴友銘（男子+100kg）等高量級選手壓軸出賽，盼持續締造佳績。

結束亞錦賽之後，楊勇緯將於5、6月陸續參加哈薩克大滿貫及烏蘭巴托大滿貫兩場賽事，目標透過更高強度的大滿貫層級賽事，在過程中找出問題、解決問題，並持續將每一位對手研究地更透徹，以名古屋亞運為目標做好萬全準備，期待在最重要的時刻能夠好好發揮。

關鍵字： 柔道楊勇緯亞錦賽銀牌名古屋亞運

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