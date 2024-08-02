「麟洋配」挺進奧運羽球4強　王齊麟：想都沒想過

▲麟洋配李洋、王齊麟 。（圖／中華奧會提供）

文／中央社

台灣羽球男雙組合「麟洋配」今天在巴黎奧運8強，以21比14、21比17擊敗泰國組合蘇柏與吉丁努蓬闖進4強。王齊麟笑說：「當然很開心，畢竟這是賽前都沒想過的。」

王齊麟在接受中央社訪問時表示，今年的狀態沒有3年前東京奧運好，所以預賽抽籤完沒有太多預期，「不過今年預賽晉級我們全靠自己，沒有靠其他人幫忙，或許是因為這樣，8強的籤運還算不錯，能晉級到4強，自己真的也沒想過。」

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李洋則表示，8強的對手或許是「相對來說比較好應付的」，但對手在比賽中幾乎都放開來打，「對我們來說反而壓力會比較大。」

賽前擁有對戰5勝0敗的李洋、王齊麟，開局就打出好氣勢，取得13比5的大幅領先，儘管對手在比賽中段一度縮小差距，但最終仍以21比14拿下。

第2局打得相當膠著，台灣組合在16比17落後時急起直追，靠著對手一次發球失誤、一次回擊過深出界、一次接發球掛網，順勢拉出一波5比0的攻勢，直接結束比賽。

李洋透露，今天球場的風向變得和前幾天不一樣，「所以我們得重新適應和掌握力道的控制，而且我今天的發球很爛，幸好這次換成齊麟幫我很多。」

接下來4強戰，「麟洋配」又要對上預賽對手、丹麥組合奧斯陸（Kim Astrup）和拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen），當初預賽交手，台灣隊以2比1的局數獲勝。

李洋表示，對手的經驗豐富，很懂得一些小動作的心理戰，「我想在接發球的部分一定要特別小心，不能中計，希望今晚能好好的睡一覺，繼續為金牌戰門票努力。」