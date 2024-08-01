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快訊／19歲李彩綺連發4支10分箭　個人射箭賽止步64強

▲射箭李彩綺 。（圖／路透）

▲中華代表團中年紀最小的李彩綺 。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

中華射箭女團止步本屆巴黎奧運8強後，今(1)日由我國代表團年紀最小的19歲小將李彩綺，打頭陣出戰個人64強淘汰賽，對決第3度叩關奧運的烏克蘭31歲選手馬欽柯(Veronika Marchenko)，李彩綺讓出前2局後，第3局扳回一城，一度連發4支10分箭，但最終仍以積點4比6敗下陣來。

此次中華女子射箭代表隊由「雷母」雷千瑩率兩位小將邱意晴、李彩綺出擊，3人在資格賽分居第29、40和53名，其中19歲的李彩綺是中華代表團的「忙內(老么)」，年紀雖小卻頗有大將之風，還扛起女團最後一棒的重任。

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李彩綺是台灣射箭新星，她曾在2022年世界中學生運動會囊括個人、女團和混雙共3面金牌，亞洲盃女團摘金、個人賽鍍銅，初次體驗奧運她直呼「蠻好玩」，今日出戰個人賽，賽前她也微笑向現場觀眾打招呼，看起來相當有自信。

李彩綺首局以10分箭開局，隨後卻連2支8分箭，以26比29讓出此局，積點0比2落後。來到第2局，李彩綺先攻，首支10分箭，對手則射偏成8分，可惜李彩綺第2支也是8分，雙方回到平手，關鍵第3支箭，李彩綺8分，對手更穩射下10分，李彩綺26比28再丟1局，積點0比4落後。

第3局，李彩綺連發了3支10分箭，提振個人士氣，露出燦爛的笑容，以30比28力壓對手，追到2比4。第4局，兩人前2支箭都是10分與9分，李彩綺第3支僅8分，不過對手也出現失誤，兩人打成27平，李彩綺追成3比5。

關鍵第5局，李彩綺連2支9分箭，最後1支8分，此局雙方27平，李彩綺以積點4比6敗下陣來，止步個人賽64強。

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