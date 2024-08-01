快訊／20歲邱意晴失誤4分箭！0比6落敗　個人射箭止步64強

▲20歲的邱意晴首次登上奧運舞台。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

中華射箭女團止步本屆巴黎奧運8強後，今(1)日我國3名女將輪番在個人賽上陣，打頭陣的19歲小將李彩綺首輪出局，「雷母」雷千瑩則打敗世界第1好手挺進16強。壓軸登場的20歲女將邱意晴，對上日本2023年世錦賽銅牌野田紗月，首次在奧運舞台登場的邱意晴連輸2局後，第3局原有機會扳回一城，卻出現失誤4分箭，最終以0比6落敗，止步個人賽64強。

此次中華女子射箭代表隊由「雷母」雷千瑩率兩位小將邱意晴、李彩綺出擊，3人在資格賽分居第29、40和53名。

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邱意晴年僅20歲就手握世界盃銅牌，橫掃國內各大運動會獎項， 此次是她初次登上奧運殿堂，個人64強賽對上日本好手野田紗月，對方是2023年世錦賽女子個人反曲弓銅牌、上屆亞運混合團體銀牌得主。

邱意晴首局後兩支箭都僅8分，以25比27讓出，積點0比2落後。第2局，邱意晴首支箭10分，但第2支稍有偏差8分，以27比29連掉2局，陷入0比4落後。第3局，邱意晴前2支都是完美的10分箭，沒想到第3支箭想盡快拿下這一局，出現致命失誤，僅射下4分，這一局24比25飲恨，終場以0比6落敗。