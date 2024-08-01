挺進奧運射箭16強　雷千瑩：加油聲讓我更有動力

▲「雷母」雷千瑩。（圖／路透）

文／中央社

台灣女子射箭好手雷千瑩今天在巴黎奧運個人對抗賽，以7比3扳倒世界第1的美國左手箭客霍爾德挺進16強。雷千瑩說：「聽到場邊的加油聲，讓我更有動力，知道不是自己一個人。」

第4度參加奧運的雷千瑩，今天在個人對抗賽1日2戰，64強以7比1輕鬆解決哥倫比亞38歲老將馬丁尼茲（Ana Rendon Martinez），接著32強則是生涯首度在個人賽對決霍爾德（Casey Kaufhold）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

前2局雷千瑩發揮出色，分別以28比26、28比27拿下，第3局對手雖然以29比27追回一局，但第4局雙方又戰成27比27平手。

關鍵第5局，雷千瑩帶著5比3的積分優勢開賽，結果她不給對手任何機會，直接3支10分箭結束比賽。

雷千瑩受中訪時表示，其實第5局之前根本沒想什麼，「就是告訴自己要有自信，現代射箭的張力和程度，30分已經不罕見，所以我希望自己每一支箭都能盡量靠近靶心。」

今年的台灣射箭代表隊成績不如外界預期，雷千瑩也替大家緩頰說道，競技運動就是這樣，本來就會有不如預期的時候，「如果可以，我當然希望可以扮演提振士氣的角色，然後再接再厲到混雙上面。」

雷千瑩感性地表示，「其實比賽當中我一直聽到自己人或者是射箭隊的加油聲，讓我知道雖然是個人對抗賽，但我不是自己一個人，這也給我更多自信去射每一支箭。」

談到世界第1的對手，雷千瑩透露，過去都只有在團體或者混雙碰過，這次好像是第一次在個人賽對決，「我知道對手的實力就在那邊，也會有基本的分數，所以絕對不能有太大的失誤。」