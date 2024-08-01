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快訊／麟洋配2比0橫掃泰國組合　5連勝闖進男雙4強

▲▼麟洋配李洋、王齊麟小組賽4連勝，全場最後時刻高喊台灣替他們應援 。（圖／中華奧會提供）

▲麟洋配李洋、王齊麟。（圖／中華奧會提供）

記者游郁香／綜合報導

巴黎奧運羽球男雙衛冕軍「麟洋配」李洋、王齊麟，以4連勝分組第1之姿從「死亡D組」突圍，今(1)日8強賽面對世界第23的泰國組合蘇柏(Supak Jomkoh)、吉丁努彭(Kittinupong Kedren)，麟洋配開賽狀態就十分火燙，完全壓著對手打，以21比14先下一城，次局再以21比17收拾對手，豪取5連勝搶下4強門票。

由於世界羽聯(BWF)算錯積分，導致本屆奧運羽球男雙「多一組」選手，變成有17組選手參賽，「麟洋配」被分到有5組選手的死亡D組，不過他們小組賽撂倒世界前10的日本保木卓朗、小林優吾、丹麥阿斯特魯普(Kim Astrup)、拉斯姆森(Anders Skaarup Rasmussen)和中國歐烜屹、劉雨辰，以及世界第47的美國邱愷翔、尤安(Joshua Yuan)，4連勝分組第1挺進8強。

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▲▼李洋,王齊麟。（圖／達志影像／美聯社）

▲李洋、王齊麟。（圖／達志影像／美聯社）

狀態相當火燙的麟洋配今晚與世界第23的泰國蘇柏、吉丁努彭爭搶4強門票，雙方生涯5次交手，全都由「麟洋配」勝出，且都是直落2過關，擁有絕對的對戰優勢。今日第6度對決，泰國組合開賽就連續失誤，李洋、王齊麟4比0開局，隨後拉開6比1完全壓制對手，以11比5進入技術暫停。

暫停過後，麟洋配持續掌控節奏，將分差擴大到13比5、8分差，對手一度追到10比15，李洋、王齊麟很快穩住陣腳，撲滅泰國組合的反攻氣勢，以20比12取得8個局點，僅花17分鐘就以21比14收下首局。

進入第2局，李洋斜線攻擊得分，麟洋配3比2領先，雙方開局呈現拉鋸。麟洋配5比5後連丟2分陷入落後，所幸及時調整，連得4分以9比7超前，以11比10進入技術暫停。暫停過後，雙方打成13平，這是本場第10度平手，麟洋配轉守為攻以14比13超前，接著對手失誤送分，取得15比13、2分領先。

不過對手緊追不捨，雙方一路打到17平，泰國組合打出界，麟洋配判斷正確以18比17再超前，對手隨後掛網送分，麟洋配取得2分領先，以20比17取得3個賽末點，最終以21比17直落2勝出，連2屆奧運挺進4強，距離衛冕又更近一步。

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