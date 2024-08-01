桌球男單止步16強　高承睿紅著眼眶：感到非常不甘心

▲桌球新星高承睿在巴黎奧運。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

2024巴黎奧運中華隊男子桌球19歲新星高承睿在男單16強戰交手年僅22歲的瑞典莫雷加德(Truls Moregard)，高承睿以1比4落敗，無緣挺進本屆男單8強，賽後高承睿紅著眼眶，感到非常不甘心。

莫雷加德在16強戰爆冷撂倒中國「球王」王楚欽，順利挺進16強戰，與中華隊高承睿的新世代對決，兩人在首局就殺得難分難捨，首局高承睿成功以16比14拿下。

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第2局雙方你來我往，高承睿一次強勢殺球回擊，取得10比8領先，但莫雷加德隨即連趕3分逆轉超前，高承睿以11比13讓出第2局。

高承睿第3局重新調整後，一舉讓領先來到7比1，但莫雷加德又連趕6分逼平，隨後又以11比8拿下此局。

第4局莫雷加德先取得5比2領先，但高承睿強勢追趕逆轉以8比7超前，莫雷加德以12比10拿下第4局。關鍵第5局，莫雷加德7比5小幅領先，但高承睿關鍵回擊出界，讓對手擴大領先來到4分，最終莫雷加德又以11比6拿下。

賽後，高承睿紅著眼眶表示，原本可以3比0領先的局，最後卻遭對手逆轉，對此他感到非常不甘心。他自認在關鍵時刻還不夠冷靜，這導致技術上受到影響。他表示，「第1局拿下，對自己氣勢特別好，2、3局原本都是領先，有機會局數3比0，被對手扭轉過來後，我覺得在場上就變得特別困難。」

高承睿深知，對手在剛打贏王楚欽後，心態一定比較強。他認為這次的經驗給了他一個寶貴的教訓，「來到奧運這樣高強度的賽場，一定要特別專注。」他認為這次的失敗是自己一個突破的機會，「能面對這樣的好手，不是想要就可以得到，我會記取這次教訓變得更好。」

儘管單打賽事結束，高承睿的奧運之旅還未完結。他將與恩師「桌球教父」莊智淵以及「沈默殺手」林昀儒一同備戰男團賽事。他表示，「明天就是新的開始，我會把單打的部分先忘掉，全心全意準備男團的部分。」他的態度顯示出，儘管面對失敗，但他仍全力以赴，期待在接下來的比賽中有更好的表現。