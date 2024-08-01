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追平奧運個人最佳成績！周天成：先不要說這個

▲▼「羽球一哥」周天成3度叩關奧運殿堂，直落2橫掃對手晉級16強。（圖／達志影像／美聯社）

▲「羽球一哥」周天成叩關巴黎奧運男單8強。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／巴黎報導

「台灣羽球一哥」周天成於巴黎奧運男單16強賽擊敗日本新生代好手奈良岡功大，順利挺進8強，也追平個人奧運最佳成績，由於後面場場是硬仗，他賽後開玩笑說，「先不要說這個！」並強調比賽還沒結束，希望能突破自己的目標。

此役對決奈良岡功大直落二獲勝，周天成透露，雙方都互相瞭解對方的特色，所以打起來基本上的樣子都有，加上今天自己有發揮特長、限制對手的防守，包含在進攻上、逼迫上都能拿下比較多分數，讓對方有比較大壓力，是此役做的比較成功的地方。

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第二局一開始領先一度達到10分，卻被對方拉出9比2的攻勢，戰況危急，還好周天成最終穩住陣腳，仍然將第二局有驚無險收下，「那時候他的防守算密不透風吧，自己嘗試很多方式，但是他的節奏有刻意的打慢，所以我的控制上好像也有出了一些狀況，因為是在最後關鍵了，所以就想辦法去進攻，想辦法去給對手更大壓力。」

8強對手稍晚才會確定，周天成笑說打完比賽想先回去睡覺，「把身體先養好，身體狀況好不管是打誰都都可以！」追平生涯奧運最佳成績，周天成直言，「先不要說這個！」指出比賽還沒結束，希望能以突破自己目標前進。

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關鍵字： 2024奧運2024巴黎奧運巴黎奧運羽球周天成2024奧運台灣之光

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