運動雲

>

林昀儒、鄭怡靜單打出局　桌球奪牌希望剩男女團「8強都有硬仗」

▲▼桌球夢幻老少配莊智淵、林昀儒。（圖／中華奧會提供）

▲莊智淵、林昀儒。（圖／中華奧會提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒與一姐鄭怡靜今(1)日在單打8強紛紛敗下陣來，桌球代表隊本屆巴黎奧運奪牌希望只能寄託在男團與女團上，由「桌球教父」莊智淵領軍的男團8月5日首戰要對世界第13的埃及，鄭怡靜為首的女團首輪則要碰澳洲，男、女團8強都將遭遇強敵。

林昀儒上屆東京奧運打進男單銅牌戰，可惜浪費4個賽末點遭逆轉，他至今仍心有不甘，他本屆男單連過3關，8強賽遭遇地主第3種子右手「直拍」新星F.勒布朗(Felix Lebrun)，雙方大戰7局，林昀儒以總局數3比4飲恨，無緣連2屆奧運打進男單4強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨後登場的一姐鄭怡靜則碰到「魔王」等級的對手、中國球后孫穎莎，第3局一度與對方纏鬥23分鐘，無奈錯過4個局點，以17比19讓出此局後，落入0比3遭聽牌的絕境，第4局也沒能延長戰線，終場遭直落4止步女單8強。

▲▼台灣19歲桌球小將高承睿；師父莊智淵。（圖／中華奧會提供）

▲▼師徒檔莊智淵、高承睿。（圖／中華奧會提供）

▲▼台灣19歲桌球小將高承睿；師父莊智淵。（圖／中華奧會提供）

在林昀儒與鄭怡靜雙雙在單打賽事出局後，桌球代表隊的奪牌希望只能寄託在男、女團上。林昀儒與「師徒檔」莊智淵、高承睿組成本屆男團，8月5日下午4點的16強賽，將對上世界第13的埃及。

由於這次沒能取得前4種子，如果順利晉級，男團8強就有硬仗，要強碰「怪物少年」張本智和帶領的日本隊。雙方曾在今年世團賽小組賽交手過，當時中華隊僅靠林昀儒拿下1點，以1比3落敗。

女團則由鄭怡靜搭陳思羽和22歲小將簡彤娟，8月6日下午4點16強賽出戰澳洲，首輪過關應該沒有大問題，但8強就要遭逢球后孫穎莎領軍的頭號種子中國隊。

▲巴黎奧運中華隊桌球好手鄭怡靜。（圖／中華奧會提供）

▲台灣桌球一姐鄭怡靜。（圖／中華奧會提供）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 2024奧運2024奧運桌球林昀儒2024奧運台灣之光巴黎奧運鄭怡靜莊智淵

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

依瑟儂緊擁戴資穎畫面太催淚　她親曝當下和小戴說了什麼

依瑟儂緊擁戴資穎畫面太催淚　她親曝當下和小戴說了什麼

吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

戴資穎退休願望「想好好看看台灣」　瀟灑道別未來想當3寶媽

戴資穎退休願望「想好好看看台灣」　瀟灑道別未來想當3寶媽

天才少女到214周世界球后　戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

天才少女到214周世界球后　戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

快訊／負傷上陣奧運最終戰落幕　戴資穎爆哭：我做不到大家的期待

快訊／負傷上陣奧運最終戰落幕　戴資穎爆哭：我做不到大家的期待

上萬粉湧戴資穎IG「羽壇女F4也來」！陳雨菲暖留：妳真的很棒

上萬粉湧戴資穎IG「羽壇女F4也來」！陳雨菲暖留：妳真的很棒

快訊／麟洋配2比0橫掃泰國組合　5連勝闖進男雙4強

快訊／麟洋配2比0橫掃泰國組合　5連勝闖進男雙4強

快訊／「拳擊美少女」吳詩儀拚進4強！中華隊本屆奧運首面獎牌

快訊／「拳擊美少女」吳詩儀拚進4強！中華隊本屆奧運首面獎牌

快訊／戴資穎落敗！IG留522字感言：超人有來，只是我沒能撐過去

快訊／戴資穎落敗！IG留522字感言：超人有來，只是我沒能撐過去

王齊麟「神技回球」贏中國全網看到快吐！1小時4萬人狂歡：躺著贏

王齊麟「神技回球」贏中國全網看到快吐！1小時4萬人狂歡：躺著贏

《動力火車》顏志琳被女兒逼唱這首　一開口網跪了：比原唱好聽

熱門新聞

依瑟儂緊擁戴資穎畫面太催淚　她親曝當下和小戴說了什麼

吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

戴資穎退休願望「想好好看看台灣」　瀟灑道別未來想當3寶媽

天才少女到214周世界球后　戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

快訊／負傷上陣奧運最終戰落幕　戴資穎爆哭：我做不到大家的期待

上萬粉湧戴資穎IG「羽壇女F4也來」！陳雨菲暖留：妳真的很棒

讀者回應

﻿

熱門新聞

1依瑟儂親曝擁抱戴資穎時說了什麼

2吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

3戴資穎瀟灑道別退休願望曝

4戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

5戴資穎爆哭！　感嘆做不到大家的期待

最新新聞

1鄭欽文爆冷擊敗波蘭球后挺進女網決賽

2換我們說「依瑟儂要贏到最後！」

3挺進射箭16強　雷千瑩：加油聲讓我更有動力

4和勒布朗有差距　林昀儒：是我衝擊他

5桌球奪牌希望剩男女團「8強都有硬仗」

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

戴資穎拚到流血0比2依瑟儂　巴黎最後一舞無緣晉級8強

奧運生涯不遺憾！詹詠然：能站上球場已經是夢想成真

大陸球王王楚欽才痛失奪冠球拍　爆冷出局止步男單32強！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

買太多食物無法出境　2人狂灌整瓶水肚超撐

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366