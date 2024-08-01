林昀儒、鄭怡靜單打出局　桌球奪牌希望剩男女團「8強都有硬仗」

▲莊智淵、林昀儒。（圖／中華奧會提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒與一姐鄭怡靜今(1)日在單打8強紛紛敗下陣來，桌球代表隊本屆巴黎奧運奪牌希望只能寄託在男團與女團上，由「桌球教父」莊智淵領軍的男團8月5日首戰要對世界第13的埃及，鄭怡靜為首的女團首輪則要碰澳洲，男、女團8強都將遭遇強敵。

林昀儒上屆東京奧運打進男單銅牌戰，可惜浪費4個賽末點遭逆轉，他至今仍心有不甘，他本屆男單連過3關，8強賽遭遇地主第3種子右手「直拍」新星F.勒布朗(Felix Lebrun)，雙方大戰7局，林昀儒以總局數3比4飲恨，無緣連2屆奧運打進男單4強。

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隨後登場的一姐鄭怡靜則碰到「魔王」等級的對手、中國球后孫穎莎，第3局一度與對方纏鬥23分鐘，無奈錯過4個局點，以17比19讓出此局後，落入0比3遭聽牌的絕境，第4局也沒能延長戰線，終場遭直落4止步女單8強。

▲▼師徒檔莊智淵、高承睿。（圖／中華奧會提供）

在林昀儒與鄭怡靜雙雙在單打賽事出局後，桌球代表隊的奪牌希望只能寄託在男、女團上。林昀儒與「師徒檔」莊智淵、高承睿組成本屆男團，8月5日下午4點的16強賽，將對上世界第13的埃及。

由於這次沒能取得前4種子，如果順利晉級，男團8強就有硬仗，要強碰「怪物少年」張本智和帶領的日本隊。雙方曾在今年世團賽小組賽交手過，當時中華隊僅靠林昀儒拿下1點，以1比3落敗。

女團則由鄭怡靜搭陳思羽和22歲小將簡彤娟，8月6日下午4點16強賽出戰澳洲，首輪過關應該沒有大問題，但8強就要遭逢球后孫穎莎領軍的頭號種子中國隊。

▲台灣桌球一姐鄭怡靜。（圖／中華奧會提供）