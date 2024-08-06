圖輯／奧運第10天！唐嘉鴻「挺住失誤」驚險摘銅　桌球師徒檔晉8強

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻驚險奪下巴黎奧運銅牌 。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

巴黎奧運賽程在8月5日進入第10天，中華隊6屆元老莊智淵與台灣一哥林昀儒、超新星高承睿組成的中華桌球男團，連拿3點擊敗埃及挺進8強。「亞洲貓王」唐嘉鴻雖出現掉槓失誤，但仍以難度6.5000分，執行分7.466，總分13.966分，驚險奪下銅牌。

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▲莊智淵與林昀儒、高承睿組成的中華桌球男團，在巴黎奧運16強賽對上世界排名第13的埃及。莊智淵、高承睿3比2逆轉搶下第1點，第2點男單林昀儒直落3橫掃過關，第3點高承睿拚關門以3比1勝出，中華隊連拿3點挺進8強。（圖／達志影像／美聯社、路透社）

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▲田徑男子選手彭名揚在男子400公尺跨欄預賽中，受到膝蓋「髕骨肌腱斷裂」影響，最終無法完賽。（圖／中華奧會提供）

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▲「亞洲貓王」唐嘉鴻在體操男子單槓決賽第1個登場，過程中出現掉槓失誤，他仍穩住完賽，最終以難度6.5000分，執行分7.466，總分13.966分，與中國選手張博恆並列第3，奪下銅牌。（圖／路透）

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