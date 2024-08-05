手肘3度動刀、阿基里斯腱全斷不能阻擋他　唐嘉鴻奇蹟重生太勵志

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻驚險奪下巴黎奧運銅牌 。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

因為最愛的體操，27歲的「亞洲貓王」唐嘉鴻身上累積大小傷勢，高中時出現剝離性骨折，光右手肘前後就動了3次刀，痛到差點放棄仍堅持下去。未料去年2月遭逢更嚴重傷勢，左腳阿基里斯腱全斷，被迫錯過最後一次世大運，也無緣杭州亞運，運動生涯岌岌可危，雖然也曾絕望，但他以更強大的模樣奇蹟重生，在本屆巴黎奧運收穫銅牌。

國小3年級開始正規體操訓練的唐嘉鴻，國小5年級就出現右手肘疼痛的症狀，他不以為意繼續訓練，高中一年級參加全國錦標賽時，出現剝離性骨折，高中3年為此動了3次刀。他曾在手術後4個月就急著回歸，右手痛到無法伸直，復健過程十分辛苦，疼痛的感覺曾讓他抗拒最愛的體操。

[廣告]請繼續往下閱讀...

唐嘉鴻曾在去醫院的途中，哭著告訴父母「不想練了」，好在最支持他的爸媽鼓勵他，再堅持一下。之後進入台師大，在指導老師翁士航的幫助下，他逐漸擺脫了傷病困擾，邁向生涯顛峰。

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻驚險奪下巴黎奧運銅牌 。（圖／路透）

不過挫折總是來得很突然，唐嘉鴻去年2月到國訓中心參加測試賽，熱身落地時撕裂左腳阿基里斯腱，他崩潰宣告，「我真的很難過。我人生最後一次世大運結束了！亞錦賽、世界盃、亞運、世錦賽都結束了！」

這次重傷很可能危及唐嘉鴻的運動生涯，雖然痛苦不堪也曾經絕望，但「戒不掉」體操的唐嘉鴻還是撐過來了，僅花7個月就火速回歸賽場，並在去年9月的巴黎世界盃奪金，奇蹟般強勢回歸。

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻重傷後重生。（圖／達志影像）

唐嘉鴻在巴黎奧運資格賽4站勇奪3金，順利搶下前進花都的門票，單季勇奪6金，並在柯柏體操世界盃挑戰賽，嘗試6.8難度分，以生涯新高的15.400分摘金，教練翁士航豪語，「完成體」的唐嘉鴻目標直指奧運金牌。

儘管最終因為決賽出現掉槓失望，沒能贏下台灣體操史上首面奧運金牌，但這面巴黎奧運銅牌，對唐嘉鴻來說仍是很大的鼓舞，他熬過3次手肘動刀、1次手腕手術，縫合了撕裂的阿基里斯腱，還有其他大小傷勢，經過6000次失敗的千錘百鍊，才得以在最高殿堂完美呈現招牌的「貓跳540度」。