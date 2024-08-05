運動雲

>

細數唐嘉鴻紀錄！直體貓跳世界頂尖　跟腱斷裂後18個月奧運奪銅

▲▼「亞洲貓王」唐嘉鴻驚險奪下巴黎奧運銅牌 。（圖／路透）

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻驚險奪下巴黎奧運銅牌 。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

27歲的唐嘉鴻因「直體貓跳」的動作而贏得「亞洲貓王」的稱號，他在巴黎奧運化身「世界貓王」，在左腳阿基里斯腱斷裂後18個月，不僅復原還進化，儘管在單槓決賽發生掉槓失誤，但他隨即穩住完成套路，最終仍收下銅牌，登上奧運頒獎台。

從小就靜不下來的唐嘉鴻，因為幼稚園時被診斷出輕微過動，父母於是將他送去學體操消耗過剩的精力，小學二年級看了紀錄片《翻滾吧！男孩》，從台北搬到宜蘭投入教練林育信的麾下，小學三年級才開始專業訓練，雖比其他體操選手起步晚，但他憑藉對體操「戒不掉」的愛，在國際大賽屢創佳績。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2017年的卡達杜哈世界盃，唐嘉鴻在單項系列賽的地板項目決賽，以14.366分摘金，該年的台北世大運，他在地板項目決賽名列第4，與銅牌擦身而過，但他沒有因此喪志，隔年就在雅加達亞運地板項目奪銀，這是台灣首面體操銀牌，隔日又在單槓決賽摘金。

▲▼「亞洲貓王」唐嘉鴻驚險奪下巴黎奧運銅牌 。（圖／路透）

隨後的2018、2019年的世錦賽，唐嘉鴻也都挺進單槓決賽，其中2019年10月的世錦賽，他聯手隊友在團體項目取得第8名晉級決賽，決賽則名列第6，這是中華體操隊史首次打進世錦賽男團決賽，一舉奪得東京奧運團體賽參賽資格，寫下我國56年紀錄。

延後到2021年舉行的東京奧運，是唐嘉鴻首次登上五環殿堂，他雖在資格賽失手，沒能前進決賽，不過他以總分84.798拿下男子個人全能第7，其中單槓項目分數是全場第2高，締造台灣選手在奧運體操全能的最佳成績。

就在邁向巔峰之際，唐嘉鴻在2023年2月遭逢生涯最大打擊，他到國訓中心參加測試賽，熱身落地時不幸撕裂左腳阿基里斯腱，宣告無緣去年的成都世大運和杭州亞運，能否復原也成了很大的疑問。歷經開刀、復健，唐嘉鴻僅花7個月就回到賽場，並在9月的巴黎世界盃奪金，奇蹟般強勢回歸。

▲▼「亞洲貓王」唐嘉鴻驚險奪下巴黎奧運銅牌 。（圖／路透）

唐嘉鴻在巴黎奧運資格賽4站勇奪3金，順利搶下前進花都的門票，單季奪下6面金牌，並在柯柏體操世界盃挑戰賽，嘗試6.8難度分，以生涯新高的15.400分奪金，教練翁士航豪語，「完成體」的唐嘉鴻目標直指奧運金牌。

儘管唐嘉鴻在單槓決賽發生掉槓失誤，但他隨即穩住完成套路，最終收穫銅牌，展現強大的心理素質，我國體操連2屆在奧運都有獎牌進帳，上屆是李智凱鞍馬銀牌。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 2024奧運2024奧運體操唐嘉鴻2024奧運台灣之光巴黎奧運

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙　被酸「背骨仔」也不怕

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙　被酸「背骨仔」也不怕

聽到了！王齊麟金牌戰14：18掛網失分　脫口「靠北啊」全笑翻

聽到了！王齊麟金牌戰14：18掛網失分　脫口「靠北啊」全笑翻

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

中國隊搶金輸了　王昶「3局都在笑」台網萬人讚：帥又輸得起

中國隊搶金輸了　王昶「3局都在笑」台網萬人讚：帥又輸得起

麟洋奪金上台領獎！全場大唱國旗歌「超大聲」震撼球館　網看哭

麟洋奪金上台領獎！全場大唱國旗歌「超大聲」震撼球館　網看哭

「麟洋配」走入歷史　王齊麟新搭檔「羽球男神」是羅嘉翎男友

「麟洋配」走入歷史　王齊麟新搭檔「羽球男神」是羅嘉翎男友

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

麟洋配奪金！女友獨家曝「超閃金牌自拍照」　王齊麟1圖回應結婚

麟洋配奪金！女友獨家曝「超閃金牌自拍照」　王齊麟1圖回應結婚

奧運羽球男雙「自拍大合照」！李洋突甩一句讓大馬選手大笑

奧運羽球男雙「自拍大合照」！李洋突甩一句讓大馬選手大笑

王昶「到底在笑啥？」　真實原因曝光

王昶「到底在笑啥？」　真實原因曝光

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

熱門新聞

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙　被酸「背骨仔」也不怕

聽到了！王齊麟金牌戰14：18掛網失分　脫口「靠北啊」全笑翻

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

中國隊搶金輸了　王昶「3局都在笑」台網萬人讚：帥又輸得起

麟洋奪金上台領獎！全場大唱國旗歌「超大聲」震撼球館　網看哭

「麟洋配」走入歷史　王齊麟新搭檔「羽球男神」是羅嘉翎男友

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙

2聽到了！王齊麟金牌戰脫口「靠北啊」全笑翻

3敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

4王昶3局都在笑　萬人讚：帥又輸得起

5麟洋領獎！全場大唱國旗歌感動全台

最新新聞

1跟中國隊並列銅牌！張博恆被台網讚：好可愛

2失誤掉下來！唐嘉鴻：還是想讓世界看見台灣

3巴黎單槓決賽6人失誤　網：場地有毒

4國際拳總召開記者會！批奧委會用護照決定資格

5唐嘉鴻奪銅　巴黎奧運保底6獎牌史上次佳

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

李孟遠摘中華隊首牌　國內射擊史上第一面

《晚安大小姐》本尊現身　合體邊荷律、李丹妃表演

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

李洋大街上約會直擊「愛的緊扣」　緊擁女友、撥頭髮...放閃超甜蜜

詹子賢再見安打金句連發　喊太大聲怕唱歌破音

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

比利時狼犬回娘家見恩人　聞味道認出「撲懷裡撒嬌」

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

65歲胡瓜挑戰16蹲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366