細數唐嘉鴻紀錄！直體貓跳世界頂尖　跟腱斷裂後18個月奧運奪銅

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻驚險奪下巴黎奧運銅牌 。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

27歲的唐嘉鴻因「直體貓跳」的動作而贏得「亞洲貓王」的稱號，他在巴黎奧運化身「世界貓王」，在左腳阿基里斯腱斷裂後18個月，不僅復原還進化，儘管在單槓決賽發生掉槓失誤，但他隨即穩住完成套路，最終仍收下銅牌，登上奧運頒獎台。

從小就靜不下來的唐嘉鴻，因為幼稚園時被診斷出輕微過動，父母於是將他送去學體操消耗過剩的精力，小學二年級看了紀錄片《翻滾吧！男孩》，從台北搬到宜蘭投入教練林育信的麾下，小學三年級才開始專業訓練，雖比其他體操選手起步晚，但他憑藉對體操「戒不掉」的愛，在國際大賽屢創佳績。

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2017年的卡達杜哈世界盃，唐嘉鴻在單項系列賽的地板項目決賽，以14.366分摘金，該年的台北世大運，他在地板項目決賽名列第4，與銅牌擦身而過，但他沒有因此喪志，隔年就在雅加達亞運地板項目奪銀，這是台灣首面體操銀牌，隔日又在單槓決賽摘金。

隨後的2018、2019年的世錦賽，唐嘉鴻也都挺進單槓決賽，其中2019年10月的世錦賽，他聯手隊友在團體項目取得第8名晉級決賽，決賽則名列第6，這是中華體操隊史首次打進世錦賽男團決賽，一舉奪得東京奧運團體賽參賽資格，寫下我國56年紀錄。

延後到2021年舉行的東京奧運，是唐嘉鴻首次登上五環殿堂，他雖在資格賽失手，沒能前進決賽，不過他以總分84.798拿下男子個人全能第7，其中單槓項目分數是全場第2高，締造台灣選手在奧運體操全能的最佳成績。

就在邁向巔峰之際，唐嘉鴻在2023年2月遭逢生涯最大打擊，他到國訓中心參加測試賽，熱身落地時不幸撕裂左腳阿基里斯腱，宣告無緣去年的成都世大運和杭州亞運，能否復原也成了很大的疑問。歷經開刀、復健，唐嘉鴻僅花7個月就回到賽場，並在9月的巴黎世界盃奪金，奇蹟般強勢回歸。

唐嘉鴻在巴黎奧運資格賽4站勇奪3金，順利搶下前進花都的門票，單季奪下6面金牌，並在柯柏體操世界盃挑戰賽，嘗試6.8難度分，以生涯新高的15.400分奪金，教練翁士航豪語，「完成體」的唐嘉鴻目標直指奧運金牌。

儘管唐嘉鴻在單槓決賽發生掉槓失誤，但他隨即穩住完成套路，最終收穫銅牌，展現強大的心理素質，我國體操連2屆在奧運都有獎牌進帳，上屆是李智凱鞍馬銀牌。