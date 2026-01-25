兩度拉傷一度寸步難行！林俊易曝印度賽男單「轉念」奪金關鍵

▲中華民國羽球協會舉行裁判年終餐會，理事長張國祚於餐會中特別頒發激勵獎金表揚林俊易。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

台灣「左手重砲」林俊易日前在超級750系列印度羽球公開賽奪下男單金牌，中華民國羽球協會24日舉行裁判年終餐會，理事長張國祚於餐會中特別頒發激勵獎金表揚他亮眼的表現，林俊易受訪時也談到了自己這次帶傷出戰的心路歷程。

林俊易在印度賽接連擊敗同胞好手李佳豪、愛爾蘭越南裔阮日，8強再擊敗印度男單好手森（Lakshya Sen），4強又險勝加拿大籍世錦賽銅牌賴浩俊，最後冠軍賽面對印尼名將克里斯帝（Jonatan Christie），林俊易耗時38分鐘就拍落強敵，生涯首座超級750系列賽冠軍，世界排名也從原本12小幅上升到第11。

談到印度賽的奪冠歷程，林俊易坦言因為在馬來西亞公開賽後出現嚴重拉傷小腿，且由於是二度拉傷，傷情一度嚴重到無法正常行走，他回憶：「當時受傷心情真的很糟，其實不太想打，因為我不希望再讓傷勢變更嚴重，甚至連去球場練習都沒辦法，每天只能做防護和一些小重量訓練。」然而，在掙扎之際，防護團隊卻告訴他，如果以後再發生這種事，或者是遇到關鍵積分賽等重要比賽，他還是必須去面對，這番話讓他決定試著相信團隊。

林俊易強調，這座冠軍帶給他最大的啟發在於「轉念」。他感性地說：「這就是一種轉念的感覺，從原本心情很糟、打算不打的狀況，到最後一場一場來，在沒有壓力的情況下反而打出好成績。」他表示非常感謝防護團隊與背後支持他的人，讓他學會即便在身體狀態不佳的心理低潮中，只要能相信團隊並保持冷靜，依然能找到克敵制勝的方法。

林俊易在返台後隨即進行了詳細檢查，目前傷勢恢復狀況良好，他透露前幾天檢查目前是沒有什麼事，都在慢慢恢復，但練習時還是會比較謹慎，現在他也將繼續訓練，利用賽事空檔提升身體強度。