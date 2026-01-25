運動雲

整個生涯都留給守護者　拉米瑞茲接近續約效力克里夫蘭至2032年

▲拉米瑞茲（José Ramírez）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

守護者當家球星拉米瑞茲（José Ramírez）即將把整個職業生涯都留在克里夫蘭；根據《MLB.com》記者費恩桑德（Mark Feinsand）指出，拉米瑞茲正接近與守護者完成合約延長，最長將效力至2032年，橫跨至他39歲賽季。

拉米瑞茲目前仍有2022年簽下的7年延長合約尚未走完，合約剩餘3年、總值6900萬美元；若新合約拍板定案，整體將等同於一紙7年總值1億7500萬美元的合約，並一路延續至2032年。

根據報導，拉米瑞茲將獲得完整不可交易條款，自2026年至2032年每季年薪為2500萬美元，其中每年有1000萬美元採延遲支付方式，預計自2036年起陸續發放。

此外，他的獎項激勵獎金也將全面加倍，包括拿下年度最有價值球員（MVP）可獲得50萬美元，票選第2或第3名為30萬美元，第4或第5名則為15萬美元。

除了金錢條件，拉米瑞茲也將享有多項額外福利，包括若入選並出席明星賽，可搭乘私人飛機往返；而在客場征戰期間，也可額外使用一間飯店房間。

▲拉米瑞茲（José Ramírez）。（圖／達志影像／美聯社）

拉米瑞茲自2009年以多明尼加籍國際自由球員身分加入守護者體系後，便長年將克里夫蘭視為第二個家；自2013年9月1日完成大聯盟初登場以來，他從一名多功能內野工具人，逐步成長為聯盟最具影響力的全能球星之一。

守護者隊總裁安托內提（Chris Antonetti）去年夏天接受MLB訪問時盛讚拉米瑞茲的場上價值，他表示：「每當拉米瑞茲站在球場上，我都非常享受看他打球；不論是在打擊區、跑壘時，或是守備端，幾乎每一個層面都讓人著迷。」

安托內提進一步說道：「他真的是一名非常特別的球員，我從來不會把他的表現視為理所當然；能夠在過去12個大聯盟賽季，以及更早之前在小聯盟的那些年裡，看著他一路成長與出賽，對我而言是一種榮幸與特權。他真的是一位讓人百看不厭的球員。」

6度榮獲銀棒獎的拉米瑞茲，生涯打擊三圍為.279／.353／.504，累積398支二壘安打、285支全壘打、949分打點與287次盜壘，距離大聯盟史上罕見的「300轟、300盜」俱樂部僅一步之遙，最快有機會在2026年球季初期達標。

在隊史紀錄方面，拉米瑞茲於2025年超越艾佛瑞爾（Earl Averill），成為守護者隊史長打數最多的球員（726支），並取代貝爾（Albert Belle），獨居隊史單場多轟比賽最多紀錄（27場）。

他上季也以984分打點超越名人堂重砲索姆（Jim Thome），升上隊史第2，距離艾佛瑞爾的1084分僅剩百餘分差距。

目前拉米瑞茲在全壘打（285轟）與盜壘（287次）兩項數據皆排名隊史第二，分別落後索姆（337轟）與羅夫頓（Kenny Lofton）（452盜）；不過，若新合約順利完成，以合約年限來看，他仍有相當機會在生涯尾聲向隊史第一發起挑戰。

