回前東家寫歷史！唐西奇成最年輕1500記三分球紀錄保持人　還率湖人逆轉獨行俠

▲唐西奇繳33分、8籃板與11助攻「準大三元」，首節達成生涯例行賽第1500記三分球，締造歷史紀錄。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA例行賽洛杉磯湖人25日作客挑戰達拉斯獨行俠，這也是湖人當家巨星唐西奇（Luka Doncic）被交易後再次回到熟悉的主場，唐西奇此役不僅繳出全場最高33分、8籃板與11助攻的「準大三元」數據，更在首節達成生涯例行賽第1500記三分球，締造歷史最年輕達成紀錄。而湖人在末節最多落後15分的絕境下，發動一波29比8的絕地反攻，終場以116比110逆轉勝出，終結獨行俠的4連勝。

回到熟悉的美國航空中心（American Airlines Center），唐西奇開賽就展現強烈進攻欲望，首節便命中兩記三分球，藉這兩次外線得手，他以26歲331天的年齡，正式超越塞爾提克球星塔圖姆（Jayson Tatum）的26歲362天紀錄，成為NBA歷史上達成例行賽1500記三分球最年輕的球員，在他的帶領下，湖人首節反客為主取得37比28領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

半場結束時，湖人依舊維持將近50%左右的團隊命中率，唐西奇繳出17分、6籃板、7助攻的全能數據，助隊以65比52帶著13分領先進入休息室。

▲洛杉磯湖人唐西奇。（圖／路透）

易籃後，獨行俠在克里斯蒂（Max Christie）與弗拉格（Cooper Flagg）的外線轟炸下發動反擊，單節打出一波16比0的攻勢。反觀湖人手感冰冷且失誤增加，第三節僅僅進帳14分，讓獨行俠在進入末節前反倒取得87比79領先。

第四節開局，獨行俠氣勢如虹，前鋒馬丁（Caleb Martin）在比賽結束前7分4秒時命中三分球，直接把領先分數拉開到15分之多，就在主場球迷認為勝券在握之際，湖人發動驚人反撲，唐西奇與詹姆斯（LeBron James）聯手衝擊禁區，加上八村壘關鍵時刻「三加一」打成並連續命中外線單節豪取7分，湖人在最後6分鐘打出26比8的毀滅性高潮，克服最多15分落後，一舉逆轉以6分差奪勝。

湖人此役全隊5人得分上雙，唐西奇33分、11助攻；詹姆斯17分、8籃板；八村壘貢獻17分。獨行俠方面，克里斯蒂投進全隊最高24分，威廉斯（Brandon Williams）則有20分進帳。