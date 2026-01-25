達比修有傳退休引熱議！本人親自澄清　專注復健、仍想重返投手丘

▲達比修有。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

效力聖地牙哥教士的日本強投達比修有，近日傳出可能退休的消息引發關注；不過，達比修本人與其經紀人隨即出面澄清，強調目前尚未做出退休決定，相關報導「言之過早」，僅坦言自己確實傾向與球團討論解除現有合約。

39歲的達比修有於2023年球季前與教士簽下6年延長合約，目前尚餘3年4600萬美元；他在去年11月因右手肘接受尺側副韌帶（UCL）修復手術並植入內部支架，確定將缺席即將到來的新球季。

手術約一個半月後，達比修曾坦言對於是否還能重返大聯盟投手丘感到不確定；日前《聖地牙哥聯合論壇報》記者Kevin Acee報導指出，達比修已向教士隊表達退休意向，對此，達比修本人隨即透過社群媒體再度說明自身狀況。

達比修表示：「你們可能已經看過那篇文章，雖然我目前確實傾向於解除合約，但仍有很多事情需要和教士隊討論，因此細節都還沒有決定。另外，我現在不會宣布退休。」

他進一步強調，目前的首要目標仍是復健：「現在我完全專注在手肘的復健上，如果我能恢復到可以再次投球的程度，我會從零開始重新競爭；如果到了那個時候，我覺得自己做不到，那我才會宣布退休。」

隨後達比修有再度發文補充說明：「既然出現了關於我退休的報導，我簡單說明一下；我從去年起就一直和教士隊討論終止合約的可能性，但我尚未決定要退休，自休賽季開始以來，我自己的想法一直沒有改變，不過目前和教士隊、球員工會以及經紀人之間的討論都還沒有完全定案。」

談到自己的未來規劃，達比修也表明仍保有重返賽場的意願：「如果我能徹底完成復健，並在心理和身體層面都對自己能在比賽中投球有信心，我會希望重新開始，從零競爭；今年我也計畫前往Petco Park進行復健，並參加部分春訓。」

達比修的經紀人沃爾夫（Joel Wolfe）同樣否認退休傳聞，並向MLB官網記者費恩桑德（Mark Feinsand）表示：「達比修目前還沒有做出最終決定，這是一件相當複雜的事情，我們仍在持續處理中。」

達比修有在日本職棒累積7個賽季的亮眼表現後，自2012年起登上大聯盟舞台，生涯曾效力德州遊騎兵、洛杉磯道奇、芝加哥小熊與聖地牙哥教士；13個大聯盟賽季累積115勝93敗、防禦率3.65，在1778局中投出2075次三振，5度入選明星賽。

不過近3個賽季，達比修受傷勢影響明顯，防禦率為4.41，平均每年僅先發18場；2025年大多時間他都受到手肘問題困擾，前3個月因手肘發炎缺陣，當時選擇以休息與復健取代立即動刀。