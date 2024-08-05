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巴黎奧運「選手」初登場　莊智淵搭檔徒弟：告訴自己不要想太多

▲▼台灣19歲桌球小將高承睿；師父莊智淵。（圖／中華奧會提供）

▲台灣「桌球教父」莊智淵(右)、徒弟高承睿。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

台灣「桌球教父」莊智淵於巴黎時間5日的奧運桌球男子團體戰亮相，由於他在本屆奧運僅參加這個項目，所以此役也是莊智淵的本屆奧運初登場，最終台灣男團順利以3比0橫掃首戰對手埃及，正式迎接人生第6屆奧運，莊智淵透露今天上場前有告訴自己不要想太多，當成一般公開賽來打，因此並沒有太多緊張的情緒。

此役莊智淵與徒弟高承睿聯手出擊第一點雙打，在開賽丟兩局之後連趕三局，以3比2逆襲驚險拿下第一點，莊智淵賽後自評自己首場表現，「我自己因為是第一場，自己感覺場面上看是很驚險，我們在場上確實犯了一些錯誤，第一場我覺得也是正常。」

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由於莊智淵本屆奧運身兼徒弟高承睿的教練，所以先前都是他在場邊「坐鎮」徒弟比賽的畫面，此役第一場下場比賽，他坦言，「一直告訴自己不要想太多，就像一般公開賽這樣打，但確實下去的時候，我自己心態上是感覺不會有過多的緊張或什麼想法，只是說在場上對方來球跟節奏還是有點影響。」

正式迎接生涯第六次奧運會，莊智淵指出，在自己生涯第一屆、第二屆奧運比較緊張，而之後每屆奧運自己的感覺都差不多，「投入跟氛圍這些感覺自己還蠻適應的，但這次比較不一樣，是沒有打單打先打團體，本來是設想可能球會比較深，但自己心態其實感覺還好。」

跟徒弟高承睿一起站上奧運舞台，聯手出擊雙打，莊智淵說，「在打的時候，我就認為像公開賽那樣打，在打的過程不會想那麼多。」也強調跟徒弟一起來比賽，自己內心真的很開心，「我們出發前到選手村那整個過程都是蠻開心的！」

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