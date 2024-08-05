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高承睿坦承男團首戰有點放不開　林昀儒讚他「非常有實力」

▲▼19歲桌球新星高承睿在男單16強戰交手22歲瑞典「六角戰士」莫雷加德（Truls Moregard）。（圖／路透）

▲19歲桌球新星高承睿。（圖／路透）

記者簡名杉／巴黎報導

由莊智淵、高承睿、林昀儒組成的台灣桌球男團，於巴黎奧運桌球男團首戰以直落三橫掃埃及順利晉級，跟「師父」莊智淵一同踏上五環舞台的19歲小將高承睿坦言「很激動」，但也指出自己今天打得比較悶，所以戰術上有受到一些干擾，不過林昀儒則對這位學弟讚譽有加，不止點出他非常有實力，同時非常有衝擊性！

高承睿此役先跟「師父」莊智淵攜手出擊第一點雙打，接著再扛下第三點單打重任，兩點最後都順利拿下，但高承睿賽後坦承自己表現不理想，狀況跟自己想像的有落差，必須要在接下來的準備時間調整。

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他指出，「我覺得今天打起來，沒有像之前單打來得這麼釋放、這麼享受的感覺，感覺還是有一點悶，所以相對來說記戰術上面會受到一些問題、會被干擾。」而跟師父攜手站上五環殿堂，高承睿強調「很激動」，但也表示沒有因此有太大壓力。

▲▼台灣桌球一哥林昀儒 。（圖／中華奧會提供）

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／中華奧會提供）

而林昀儒今天以直落三拿下第二點單打，他透露自己去年有跟對手打過，還算知道對方的球路，加上今天狀況不錯，戰術有按照自己的計畫執行。

繼今年世界桌球團體錦標賽後再次跟小將高承睿同隊，林昀儒點出這位學弟「非常有實力也非常有衝擊性」，指出雖然第三點單打高承睿看起來打得有點驚險，不過應該是他能控制的範圍。

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