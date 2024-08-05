彭名揚奧運首戰成遺憾　髕骨肌腱斷裂棄賽：巴黎接不住我眼淚滂沱





記者簡名杉／綜合報導

▲巴黎奧運田徑好手彭名揚。（圖／記者簡名杉攝）

台灣男子跨欄好手彭名揚於巴黎時間5日迎接生涯奧運首次亮相，展開男子400公尺跨欄預賽，卻因為傷勢影響，僅起跑幾步就停下來，最終未完賽沒能取得成績，賽後他在個人社群發文解釋，自己在練習時遭遇膝蓋傷勢，經檢查後是「髕骨肌腱斷裂」，雖然確定沒辦法比賽，但他經過長考後仍選擇站上跑道，除了想讓世界看到台灣選手，也想給台灣的田徑幼苗們一個夢想與目標。

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彭名揚發文透露，自己到巴黎備戰後仍維持日常訓練，但在上月底一次練習膝蓋突然出現異聲並腫脹，經過檢查後發現是髕骨肌腱斷裂，還斷出一個缺口，雖然醫生已經囑咐他要立即休息，並已經安排好回台的治療，但他歷經長考仍選擇站上跑道。

「經過幾夜的長考，我還是選擇站上去跑道上，去感受一路走來的不容易，去感受未完的遺憾，以及仍要前行的責任。讓世界看見臺灣的選手，也能站上紫色的賽道。讓青春投入田徑練習的選手，知道夢想可以不只是夢想！」彭名揚強調。

他指出，沒有逞強完賽是基於國手的責任，避免傷勢更加惡化，並表示會趕快恢復，為2026年名古屋亞運備戰。「比賽鳴槍的瞬間，或許是這場賽事的開始，但對我來說，更是人生挑戰的開始。」彭名揚說。

彭名揚PO文如下：

ㆍThat's life

我們都在挑戰人生的不容易

恭喜麟洋再獲佳績，

挑戰極為不容易的連勝紀錄，

以及創造連兩屆奪牌的「獎牌天花板」。

我也是在挑戰不容易，

挑戰自己的心境及環境。

知道事情的當晚，

整個巴黎的溫柔，

接不住我眼淚的滂沱。

事情是這樣的，

到巴黎後仍維持日常訓練，

在上個月底某次練習，

膝蓋出現了異聲然後腫脹，

當下整個心揪了起來，

經過檢查是髕骨肌腱斷裂，

而且斷出一個缺口，

當醫囑建議要即刻休息，

甚至已安排好返台後的治療，

我整個心已經從揪結到扭曲，

也對期待我上場完賽的大家，

感到非常地抱歉！

到底要不要出賽？

是選擇不上場還是跑不完？

每個選擇都將面臨批評，

真的好不容易。

經過幾夜的長考，

我還是選擇站上去跑道上，

去感受一路走來的不容易，

去感受未完的遺憾，

以及仍要前行的責任。

讓世界看見臺灣的選手，

也能站上紫色的賽道。

讓青春投入田徑練習的選手，

知道夢想可以不只是夢想！

至於不逞強的完賽，

則是基於身為國手的責任，

要趕快恢復繼續備賽亞運，

而不是讓受傷擴大，

才不愧對大家的栽培與期待。

謝謝經紀公司第一時間知道後，

給我最大的支持，

除了要我安心休養外，

也已準備慰營養金及營養品，

更感謝贊助商加碼贊助支持，

讓我知道大家的愛都在。

謝謝教育部、體育署、國訓中心、田協的支持，

謝謝教練的訓練，

謝謝贊助商的後援，

謝謝家人的關心，

謝謝好友及粉絲的喜愛，

讓你們擔心了！

比賽鳴槍的瞬間，

或許是這場賽事的開始，

但對我來說，

更是人生挑戰的開始！

Enhance everthing with a smile

微笑面對一切

我會再回來的。

也請老天爺把我在賽事可以有的好運，

全部都給我大姐婷婷吧！

#2024Paris

#shbctaiwan