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1張圖看中華隊巴黎奧運第11日賽程　陳念琴拚復仇進金牌戰

▲▼中華代表團巴黎奧運第11日賽程。（圖／記者游郁香製）

▲中華代表團巴黎奧運第11日賽程。（圖／記者游郁香製）

記者游郁香／綜合報導

巴黎奧運進入第11天賽程，喊出「我要的是金牌」的「抗癌女拳王」陳念琴，66公斤級4強賽將對上中國宿敵楊柳，兩人去年杭州亞運4強也曾交手，當時陳念琴以2比3落敗，這次她有機會在奧運舞台上演復仇記，爭奪前進金牌戰。另外，桌球男團要強碰第4種子日本。

▲▼我國「抗癌女拳王」陳念琴於巴黎奧運拳擊女子66公斤級賽事順利挺進4強。（圖／達志影像／美聯社）

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▲「抗癌女拳王」陳念琴。（圖／達志影像／美聯社）

中華代表團本屆則已累計6面獎牌，李孟遠奪男子定向飛靶銅牌、吳詩儀拿女子拳擊60公斤級銅牌、麟洋配摘羽球男雙金牌，「亞洲貓王」唐嘉鴻收穫男子單槓銅牌，另外拳擊女將陳念琴、林郁婷也都闖進4強保銅，正式超越2004年雅典奧運、2016年里約奧運的5面，創下我國奧運史上「次佳」成績，僅次於上屆東京奧運的12面獎牌。

▲▼我國「抗癌女拳王」陳念琴於巴黎奧運拳擊女子66公斤級賽事順利挺進4強。（圖／達志影像／美聯社）

▲「抗癌女拳王」陳念琴。（圖／達志影像／美聯社）

「抗癌女拳王」陳念琴將在4強賽登場，與中國32歲宿敵楊柳爭搶金牌戰門票，雙方去年杭州亞運也是4強碰頭，陳念琴當時以2比3惜敗。談到對手，陳念琴直言，「已經交手過很多次，她肯定有她的技術，我也有我的技術，我們就是保留帶到擂台上去完成。」

▲▼台灣19歲桌球小將高承睿；師父莊智淵。（圖／中華奧會提供）

▲師徒檔莊智淵、高承睿。（圖／中華奧會提供）

由6朝元老莊智淵、台灣一哥林昀儒和超新星高承睿組成的桌球男團，16強賽連拿3點擊退實力有段落差的非洲唯一代表埃及，但今(6)日8強賽就要對上「怪物少年」張本智和帶領的第4種子日本隊，這將是男團能否奪牌的關鍵戰役。

桌球女團也將在16強賽登場，由一姐鄭怡靜領軍，搭配陳思羽與小將簡彤娟，對手是澳洲，過關應該不成問題。與男團一樣，女團的考驗在8強，將對到球后孫穎莎領銜的「魔王」中國隊。

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關鍵字： 2024奧運2024奧運桌球林昀儒2024奧運台灣之光巴黎奧運莊智淵高承睿2024奧運拳擊陳念琴

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