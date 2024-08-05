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快訊／失誤掉下來！　唐嘉鴻：失敗了但還是想讓世界看見台灣

▲▼「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運男子體操資格賽，單槓拿到14.933分、排名第2晉級決賽。（圖／達志影像）

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻。（圖／路透）

記者杜奕君／巴黎報導

巴黎奧運5日在體操項目，有「台灣貓王」唐嘉鴻在單槓決賽出賽，賽前被評估有奪金實力的他，在決賽排在第1位選手上陣，唐嘉鴻選擇以難度6.500分上陣，不料卻意外出現掉槓失誤，最終以執行分7.466，總分13.966分作收，最終也為中華隊拿下本屆第3銅。唐嘉鴻賽後表示，「失誤掉下來當下，我只覺得失敗了，但我還是想讓世界看見，台灣有很棒的選手。」

唐嘉鴻本屆挑戰中華隊史上奧運第1金，上屆東京奧運他在個人全能賽拿下第7名，不過最拿手的單槓卻意外未能晉級最終決賽，無緣爭取更佳成績。

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本屆巴黎奧運，唐嘉鴻在單槓資格賽拿到8.633分，以總分14.933、排名所有選手第2位晉級決賽。並搬出壓箱寶，在斯洛維尼亞站起評分難度高達6.8的套路動作。

而決賽唐嘉鴻首位上場，不料卻在空中準備接槓時，不慎手滑掉槓發生失誤摔落地面。但他仍打起精神繼續完成套路，向世界展現拿手的「貓跳540度」，完賽後他握拳替自己打氣，也向鏡頭展示賽服上的中華隊隊徽，微笑完成本次奧運單槓決賽。最終唐嘉鴻以難度6.500分，執行分7.466，總分13.966分作收。

不過後續多名選手出現失誤或落地不穩等扣分狀況，岡慎之助14.533分拿下金牌，哥倫比亞選手巴拉哈斯(Angel Barajas)拿下銀牌，至於唐嘉鴻與中國選手張博恆則以並列銅牌作收。

唐嘉鴻表示，「比賽過程掉下來時，心裡只覺得『失敗了』！但我還是想在全世界面前，展現台灣有這樣很棒的選手，想要再一次把動作補做呈現，最後下把有站穩，這是我巴黎奧運很棒的回憶，也給了我很多的經驗，當下沒想太多分數與成績，我只想把自己做好。」

▲體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻 。（圖／台灣師範大學提供）

▲唐嘉鴻本屆巴黎奧運在單槓決賽仍為中華隊收下一面銅牌。（圖／資料照）

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