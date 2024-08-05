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看到MRI結果心都涼掉了！彭名揚含淚暫當啦啦隊

▲巴黎奧運跨欄好手彭名揚因傷未完賽。（圖／中華奧會提供）

▲巴黎奧運跨欄好手彭名揚因傷未完賽。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

台灣跨欄好手彭名揚由於遭遇膝蓋肌腱嚴重傷勢，導致生涯首次奧運連出賽都沒辦法，雖然仍站上比賽跑道，但最終沒能留下成績，他賽後眼匡泛紅透露，自己是在上月底訓練時受傷，「看到MRI結果心都涼掉了！」但也強調事情既然發生就必須面對，現在會盡量努力幫其他台灣選手應援！

彭名揚還原受傷情況，他說是在7月29日練習的時候，一個推欄動作聽到「啪」一聲，就知道大事不妙，經過MRI檢查之後，顯示肌腱斷了50%，他坦言，「看到MRI結果心都涼掉了！」更透露知道消息當下第一時間就直接大哭。

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最終彭名揚選擇未完賽而不是棄賽，他解釋，「如果棄賽的話就只有59個人比，不是60個人比，所以我寧可帶著遺憾離開這個舞台，我也不要讓大家損失一個夥伴，損失一個出來比賽的精神！」

開賽後特別摸了一下欄架，彭名揚透露是想跟這次的賽場告別，他坦言自己接下來開刀也不知道能不能回到最佳狀態，不過他表示，「我每次傷完回來就有很大的突破！」會努力把傷養好，為名古屋亞運努力。

雖然直言遺憾，但彭名揚看得很開，心情在經過調適之後也比較恢復，他強調，「我覺得事情發生了就還是要面對。」表示現在自己會先充當啦啦隊，盡量努力為其他台灣選手們加油。

▲巴黎奧運跨欄好手彭名揚因傷未完賽。（圖／中華奧會提供）

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