快訊／莊智淵親指導！高承睿3比1勝出　中華男團連拿3點闖8強

▲19歲桌球新星高承睿。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

6屆元老莊智淵與台灣一哥林昀儒、超新星高承睿組成的中華桌球男團，今(5)日迎來巴黎奧運16強賽，對上世界第13的埃及隊，「師徒檔」莊智淵、高承睿3比2逆轉搶下第1點，第2點男單林昀儒直落3橫掃過關，第3點高承睿拚關門，他以3比1勝出，中華隊連拿3點挺進8強。

中華男團本屆位列第6種子，第1點為雙打，由「師徒檔」莊智淵、高承睿上陣，林昀儒擔綱第2點單打，第3點單打則是高承睿，團體賽採5局3勝制。

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▲師徒檔莊智淵、高承睿。（圖／VCG）

莊智淵、高承睿師徒雙打第1點面對埃及阿薩爾(Khalid Assar)、阿齊茲(Youssef Abdel-Aziz)，雖意外在取得局點之下以10比12、11比13連丟2局，不過他們很快穩住陣腳，以11比9、11比6、11比8連趕3局，總局數3比2逆轉搶下首點。

▲台灣桌球一哥林昀儒 。（圖／中華奧會資料照）

第2點男單一哥林昀儒，對上世界排名第47的老將比艾利(Mohamed El Beiali)，僅花24分鐘就以11比7、12比10、11比7直落3解決對手，林昀儒第2局連續化解3個局點再逆轉勝出，展現他世界頂尖的實力。

第3點19歲小將高承睿交手阿齊茲(Youssef Abdel-Aziz)，雙方開局拉鋸後，阿齊茲隨後超前了比數，以10比7得到3個局點，所幸高承睿展現大心臟，連續化解3個局點，比數回到10比10，高承睿對拉之下拿分，以11比10反取得1個局點，12比10率先收下首局。

▲19歲桌球新星高承睿。（圖／路透）

來到第2局，高承睿開局1比5落後，精彩的大角度反拍得分，連續追分將比數扳成5比5，隨後再以8比6超前，在被追到8比7僅1分領先後，中華隊喊出暫停，可惜高承睿連丟了2分，比數回到9比9，接著以9比10被對手取得局點，高承睿關鍵一擊打出界，9比11讓出此局。

高承睿第3局很快重整旗鼓，打出4比1攻勢，持續保持領先，局末再拉開9比5、4分差，以10比6得到4個局點，最終以11比6帶走第3局，總局數2比1聽牌。

高承睿只要再贏1局，中華男團就能連拿3點收下勝利。第4局開始前，對手短暫離場，高承睿則坐在場邊接受師父莊智淵的指導，他專注聆聽、不斷點頭，這一局前段雖落後，不過高承睿馬上穩住陣腳，將比數扳成6比6，再以9比6拉開3分領先，可惜隨後連掉了3分，被追成9比9，還好高承睿展開強攻，以10比9取得賽末點，最終就以11比9，總局數3比1拿下第3點。