快訊／「台灣最速男」楊俊瀚資格賽強敵環繞　分組第6落入復活賽

▲「台灣最速男」楊俊瀚巴黎奧運登場。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

「台灣最速男」楊俊瀚於巴黎時間5日在迎來本屆奧運初登場，在田徑男子200公尺短跑項目出賽，分在第6組出場的他，與現今「地表最速男」還有上屆衛冕冠軍同組，最終楊俊瀚以20.83秒成績位列分組第6，落入復活賽。

在上屆東京奧運憑藉著積分排名，於男子100公尺短跑登場的楊俊瀚，最終在資格賽就飲恨出局，本次奧運是他生涯第二屆奧運會，並同樣靠著幾分拍名搭上奧運末班車，不過這次他挑戰的項目並非100公尺短跑，而是自己更加擅長的200公尺短跑。

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去年的杭州亞運，楊俊瀚分別參加100公尺短跑以及200公尺短跑兩項個人賽項目，雖然100公尺短跑於準決賽落馬，但是200公尺短跑以0.01秒之差成功摘銅，奪下繼2018年雅加達亞運200公尺短跑銀牌後，個人亞運生涯的第二面獎牌。

楊俊瀚在資格賽被分在第6組出賽，該組除了有現今「地表最速男」萊爾斯(Noah Lyles)之外，還有本項目的衛冕冠軍、6月國邀賽曾來台獻技的加拿大名將德格拉斯(Andre De Grasse)，在強敵環繞的情況下，於第8賽道登場的楊俊瀚跑出20.83秒成績，位列分組第6，由於晉級是取分組前三，所以楊俊瀚只能落入復活賽拚機會。