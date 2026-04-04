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佐佐木朗希首戰獲肯定　羅伯斯仍有要求：先發要能吃局數

▲佐佐木朗希、羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／路透）

▲佐佐木朗希、羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希本季迎來大聯盟第2年，儘管例行賽初登板表現回穩，但整體穩定性仍在觀察中。總教練羅伯斯（Dave Roberts）肯定首戰內容，同時強調，先發投手最重要的仍是「吃局數」。

佐佐木在春訓期間狀況不理想，4場登板合計僅投8.2局，卻出現17次四死球，防禦率高達15.58，期間還曾兩度未滿1局就退場，控球與穩定性成為最大課題。不過進入例行賽後，他在3月30日（台灣時間31日）對守護者先發，投至5局未滿失1分，表現回穩。

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對此羅伯斯表示，「朗希的第一次登板是好的」，並認為隨著球季進行、逐漸適應節奏，「應該可以讓他投更長的局數」。但他坦言，「先發投手的責任就是投長局數，這一點他還需要達到。」

教練團目前對於佐佐木的調度仍採取較保守方式，預計在他下次登板（台灣時間6日對華盛頓國民之戰）時，會準備能接替長中繼的投手，以因應比賽狀況。

此外，羅伯斯點名另一名年輕投手席漢（Emmet Sheehan），指出兩人目前都屬於「內容較難預測」的類型，希望他們未來能成長為能穩定吃局數的先發戰力。

關鍵字： 佐佐木朗希道奇隊大聯盟先發投手控球問題

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