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前「龍王」王維中先發戰老東家　葉君璋談職棒現實

▲▼ 台鋼雄鷹春訓開訓典禮-王維中。（圖／記者黃克翔攝）

▲王維中。（圖／記者黃克翔攝）

記者胡冠辰／天母報導

味全龍今天（4日）與台鋼雄鷹之戰，將面對前「龍王」、如今已披上鷹隊戰袍的王維中先發，形成場上引人熱議的畫面；談到昔日子弟兵如今站上對面投手丘，味全龍總教練葉君璋直言，職業運動本就是現實的舞台，「就是一筆生意」，無論球隊或球員，都是在尋找對自己最有利的位置。

王維中在2020年中華職棒季中選秀以第一指名被味全龍選上，成為該年度的選秀狀元；2021至2025年間合計出賽122場，其中55場先發67場後援，366局被敲357支安打，繳出15勝26敗、26次中繼成功、平均防禦率3.64的成績。

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對於今天將碰上王維中先發，葉君璋坦言，這樣的畫面確實讓人有些感觸，但在職業棒球環境中，其實也是再正常不過的事；他表示，球員在一支球隊結束後轉往另一隊發展，背後就是彼此都在尋找新的機會與更適合自己的位置。

葉君璋提及，球隊在補強時會尋找適合的人選，球員也同樣會為自己的職業生涯尋找最好機會，「球隊也是在找他們覺得適合的人，彼此都是在找自己對自己最有利的一個位置。」

儘管如今各為其主，葉君璋談起王維中時仍流露熟悉與關心；他說雙方碰面還是很親切，平時也都會聊天、互動，並不會因為轉隊就顯得生疏。他也提到，昨天王維中還有留下來，彼此相處氣氛依舊自然，這也是職棒環境的一部分。

葉君璋接著說，以教練的角度，「就是希望每個球員不管在哪裡，都能夠有好的表現。」他也坦言，雖然球員未必都能在原球隊獲得理想機會，但只要到了新環境能夠重新被看見、站穩腳步，對教練而言同樣是一件值得高興的事。

關鍵字： 味全龍、台鋼雄鷹、中華職棒、棒球、葉君璋、王維中

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