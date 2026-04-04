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火腿開季8戰20轟太狂！　西川、野村雙3分砲逆轉歐力士

▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰,日本火腿鬥士,西川遙輝。（圖／記者季相儒攝）

▲北海道日本火腿鬥士，西川遙輝。（圖／記者季相儒攝）

記者胡冠辰／綜合報導

北海道日本火腿鬥士4日在主場續戰歐力士猛牛，靠著西川遙輝、野村佑希都轟出關鍵3分砲，終場以6比3逆轉贏球；火腿開季以來持續展現驚人長打火力，至今8場比賽已累積20支全壘打，兇猛打線不只震撼聯盟，也讓其他球隊球迷看得目瞪口呆。

日本火腿此役前段一路落後，直到5局下展開反攻；當時球隊在1出局一、三壘有人情況下，西川遙輝逮中九里亞蓮投進偏甜位置的變化球，一棒掃向右外野看台，轟出逆轉比數的3分全壘打。

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這發全壘打不僅氣勢十足，也是西川本季首轟；這位老將先前遭日本火腿釋出後，曾效力東北樂天金鷲與東京養樂多燕子，如今於本季重返老東家，一棒點燃主場球迷熱情，現場歡呼聲四起。

不過，日本火腿6局上再失1分，被歐力士追成3比3平手，比賽勝負再度回到原點；來到7局下，日本火腿在2出局二壘有人時，第二棒清宮幸太郎遭到敬遠，形成一、二壘有人局面，隨後輪到第三棒野村佑希上場打擊。

面對歐力士第2任投手山崎颯一郎，野村鎖定外角直球，將球轟進右外野牛棚，擊出致勝3分砲，一棒奠定勝基，也幫助日本火腿終場以3分差收下勝利。

值得一提的是，西川在5局下轟出3分砲時，也讓日本火腿締造開季連續8場開轟紀錄，寫下球團睽違23年的罕見紀錄。

即便去年奪下全壘打王與打點王的雷耶斯（Franmil Reyes）因腳跟疼痛未先發出賽，日本火腿打線依舊全面爆發，展現驚人破壞力。

關鍵字： 北海道日本火腿鬥士、歐力士猛牛、全壘打、開轟、棒球、日本職棒

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