大谷翔平開轟後雙手合十望天　羅伯斯：或許有看不見的力量

▲ 道奇球星大谷翔平在對戰國民比賽第3局擊出3分全壘打後目送球飛行。（美聯社／Terrance Williams） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇大谷翔平3日（台灣時間4日）在客場對戰國民，擔任第一棒、指定打擊先發出賽，3局轟出本季首支全壘打。這發追平比數的3分砲不僅為球隊帶動攻勢，他在回到本壘後「雙手合十、仰望天空」的動作，也成為熱烈討論焦點。

比賽進行至3局，道奇當時0比3落後，一出局一、二壘有人，大谷鎖定麥可拉斯（Miles Mikolas）投出的變速球，一棒掃向右外野看台，擊出本季首轟。這是他開季第7場、第28打席才出現的全壘打。

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值得注意的是，大谷在繞壘回到本壘後，特別做出雙手合十、仰望天空的動作，引發外界討論。這樣的舉動過去相當少見，讓媒體與球迷紛紛猜測其背後含義。

賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）談到這一幕時表示，「那一擊之後，他抬頭看著天空，也許有某種看不見的力量。不過無論如何，那真的很好。

事實上，大谷開季前段手感略顯低迷，前6場比賽僅敲出3支安打且全為單打，遲遲未能開轟。此役終於打破沉默，不僅敲出本季首發全壘打，還繳出單場雙安、4打點的亮眼表現，幫助球隊終場以13比6擊敗國民。

羅伯斯認為，大谷近期在打擊內容上已有明顯進步，「他開始嘗試把球打向更廣的方向，整體打席品質比之前更好。」