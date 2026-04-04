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蔣淯安轟29分做白工！內馬、謝亞軒開火率特攻逆轉斬斷夢想家9連勝

▲中信特攻謝亞軒、阿巴西開心慶祝勝利。（圖／TPBL提供）

▲中信特攻謝亞軒、阿巴西開心慶祝勝利。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／新北報導

TPBL聯盟4日由福爾摩沙夢想家作客出戰新北中信特攻，夢想家上半場靠著蔣淯安火力全開轟進21分，取得7分領先，未料易籃後，特攻卻吹起反攻號角，靠著內馬捍衛禁區加上謝亞軒末節連續命中三分球，最後阿巴西在搶下關鍵籃板，最終以108比104擊敗來訪的夢想家，自己中止2連敗，還斬斷夢想家9連勝。

迄今已經拿下平聯盟紀錄9連勝的夢想家，今日迎回禁區守護神高柏鎧，不過今天他沒先發而是由板凳出發，而首節蔣淯安就上演飆分秀，一人單節4投4中、含兩記外線，包辦10分，特攻慢熱開賽僅靠內馬一人搶分，節末簡廷兆攜手曾文鼎追分，首節打完追成23比23平手。

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次節蔣淯安延續好手感，單節外線4投3中，攜手忻沃克、湯普金斯繼續搶分，特攻則是靠著林韋翰試圖抗衡，但單節被夢想家打出32比25攻勢，加上蔣淯安最後9秒砍進三分彈，上半場打完就以55比48領先特攻。

▲福爾摩沙夢想家蔣淯安，中信特攻林韋翰。（圖／TPBL提供）

▲福爾摩沙夢想家蔣淯安半場就轟下21分。（圖／TPBL提供）

易籃後，特攻卻在林韋翰帶領下吹起反攻號角，謝亞軒、內馬內外開火，開節拉出15比7的攻勢逆轉超前，接下來忻沃克、內馬在外線互飆三分球，比分呈現拉鋸，夢想家靠著手感火燙的蔣淯安穩穩命中三罰，加上高柏鎧三分打，一度將比分稍微拉開，但貝奇、曾文鼎一前一後轟進三分球又將分差縮小，不過靠著林俊吉節末兩記罰球命中，還是幫助夢想家在第三節打完以81比79些微領先特攻。

▲中信特攻林韋翰。（圖／TPBL提供）

▲中信特攻林韋翰。（圖／TPBL提供）

關鍵最末節，雙方還是打得難分難解，一路激戰到節末，謝亞軒在比賽還剩3分30秒結束時砍進超前比分的三分球，阿巴西、內馬上籃得手，最後1分40秒謝亞軒外線再得手，幫助球隊取得多達7分領先，夢想家霍爾曼外線回敬追近，蔣淯安2罰1中，雙方仍有3分差，眼看時間不多夢想家祭出犯規戰術，貝奇兩罰1中，隨後湯普金斯砍進大號三分球，在最後8.7秒追到剩下1分差。

隨後張宗憲對貝奇犯規，貝奇2罰1中，但阿巴西此時搶下關鍵籃板，隨後要到犯規後兩罰俱中，將領先分數拉開到4分之多，奠定勝基，最終特攻在主場上演逆轉秀，以108比104擊敗夢想家，不只中止2連敗，還一舉斬斷夢想家的9連勝。

特攻此役6人得分雙位數，內馬23分是全隊最高，替補上陣的謝亞軒砍進5顆三分球轟下次高的19分，飛克15分、林韋翰12分5住攻3抄截、貝奇13分、阿巴西則是10分進帳。夢想家則有5人得分雙位數，蔣淯安14投10中、含外線9投5中，轟下全場最高29分，也是他本季單場得分新高，忻沃克18分、湯普金斯17分，霍爾曼、林俊吉皆拿14分。

關鍵字： 夢想家中信特攻TPBL高柏鎧籃球

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