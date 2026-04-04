唐西奇確定二級拉傷、例行賽報銷　出賽定格64場經紀人要替他申訴爭MVP資格

▲洛杉磯湖人唐西奇疑似拉傷左腿筋。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

洛杉磯湖人球團4日下午證實，當家球星唐西奇（Luka Doncic）經核磁共振（MRI）檢查後，確定為左腿腿後肌二級拉傷，缺席剩餘的5場例行賽可能將全數缺席，由於唐西奇本季出賽數定格在64場，未能達到聯盟規定的65場年度獎項評選門檻，其角逐年度 MVP 與年度第一隊的資格引發強烈關注。對此，其經紀人已正式向聯盟提出「特殊情況挑戰」，力求保住這位得分王本季歷史級表現評選權。

唐西奇是在昨日對陣奧克拉荷馬雷霆之戰的第3節意外受傷，當時他在一次無對抗的切入中突然捂住左大腿後側，MRI 結果顯示傷勢嚴重程度為二級，這類傷病通常需要3至4週的復原期，雖然湖人已確定晉級季後賽，但首輪賽事預計於4月19日開打，唐西奇能否趕在季後賽鳴金收兵前歸隊，目前仍是未知數。

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然而根據NBA現行規定，球員必須出賽至少65場才能競逐年度個人獎項，唐西奇本季累計出賽64場，僅以「1場」之差被排除在門檻之外，其經紀人達菲（Bill Duffy）今日發表聲明，計畫代表唐西奇向聯盟辦公室與球員工會提出特殊申訴。

達菲強調，唐西奇本季場均33.5分、8.3助攻與7.7籃板的數據是歷史級的表現，且他在賽季中曾因第二個孩子在斯洛維尼亞出生，即使面臨跨洋長途飛行，仍僅缺席2場便迅速歸隊，展現了高度職業道德，「Luka（唐西奇） 為了球隊與聯盟付出了巨大努力，他打破紀錄的球季不應因這次不幸傷病與特殊家庭情況而被忽視，他的成就值得去補救。」

在本季最後一次《ESPN》MVP 媒體票選中，唐西奇排名第4，僅次於吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous- Alexander）、溫班亞瑪溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與約基奇（Nikola Jokic），一旦申訴失敗，唐西奇將成為史上首位繳出「30+8+7」數據卻無緣任何年度陣容的球員。