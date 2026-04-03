快訊／中華女籃新紀元！　新任總教練前田顯藏曝光、曾在日本職籃執教阿巴西

▲日本媒體率先披露，中華女籃新任主帥是來自日本的前田顯藏。（圖／取自前田顯藏IG）

記者杜奕君／綜合報導

中華女籃將正式邁入「日式風格」新紀元！根據日本媒體披露，曾在日本職籃B.League秋田北部喜悅執教6年之久的前田顯藏，過去他也曾是阿巴西赴日時主帥，將正式接掌中華女籃兵符，預計最快下周中華籃協就可能將公告此消息。

中華女籃在上屆亞洲盃贏得第二級冠軍後，正式重返第一級舞台，而中華籃協也傳出再次啟用外籍教練執掌兵符，而人選也被日本媒體包括《先驅MOBILE》及《秋田魁新報社》披露，就是曾在日本職籃B.League秋田北部喜悅執教6年的前田顯藏。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年43歲的前田顯藏與台灣有不小淵源，當時中華男籃國手「黑豹」阿巴西尚未赴日本職籃發展時，擔任秋田北部喜悅主帥的前田顯藏就曾來台實地觀察阿巴西比賽，在阿巴西正式加盟該隊後，前田顯藏也獲得執教阿巴西機會，不過阿巴西赴日發展僅1季，就選擇返回台灣職籃舞台效力。

前田顯藏在日本就讀高中畢業後，就赴美國內布拉斯加大學卡尼爾分校就讀，隨後返回日本開始執教生涯，過去在2018年時也曾擔任日本男籃助理教練。

目前中華籃協雖然尚未正式公布前田顯藏就任消息，但據了解此事幾乎已成定局，近年來日本男、女籃在亞洲甚至世界舞台都有優質表現背書下，前田顯藏成為國家隊女籃史上首位日籍主帥，是否將為女籃帶來革命性改變，也將值得後續觀察。