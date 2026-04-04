費爾柴德打瘋了！4支4連6場安打手感燙 龍恩三壘打發威

▲費爾柴德。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

效力守護者3A的台灣混血外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）開季手感火燙，今天對戰海盜3A繳出4打數4安打的「鐵支」表現，並選到1次保送，貢獻2分打點、跑回2分，連續6場比賽都有安打，展現穩定輸出能力。

費爾柴德延續經典賽好狀態，雖未擠進開季大聯盟名單，但在3A持續證明自己。此役擔任第6棒指定打擊，首打席先選到保送，隨後連續4打席敲安，其中包含兩次短打形成內野安打與一支二壘安打。

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球隊最終在打擊戰中以10比11不敵對手，他是全場最亮眼打者之一，目前打擊率高達4成55、OPS達1.389。若費爾柴德持續打出成績，未來有望重返大聯盟舞台。

另一方面，小熊隊3A的台灣混血重砲「龍仔」龍恩（Jonathon Long）同日也有好表現，面對紅人3A繳出單場2安打，並擊出本季首支三壘安打，幫助球隊以7比2拿下勝利。

龍恩此役擔任第2棒、一壘手，前3打席未能擊出安打，第4打席掌握一顆紅中伸卡球，擊出中外野強勁安打。9局再度擊出深遠飛球，雖未能越過全壘打牆，但仍形成長打並一口氣衝上三壘，隨後利用暴投跑回分數。

總計龍恩此戰5打數2安打、吞1次三振，跑回1分，目前打擊率為2成41、OPS為0.767。