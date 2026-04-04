被虧愛哭鬼！王彥程優質先發勝吐心聲：請大家多買我的球衣

▲王彥程。（圖／SOOP）

記者楊舒帆／綜合報導

是否在亞洲外援名額中找到突破口？韓華鷹台灣左投王彥程4日在蠶室球場對斗山熊之戰繳出優質先發，主投6又1/3局送出4次三振、失3分，為球隊奠定勝利基礎。

王彥程在開季第2戰就拿下先發勝，當時賽後落淚畫面引發熱議。韓媒《My Daily》以「『龐塞、瑞恩』空缺由台灣愛哭左投補上？表現亮眼的王彥程笑說：『請多多買我的球衣，謝謝』」為題報導，認為韓華鷹有望找到填補去年先發雙強的人選。

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他賽後笑說，「我知道那張哭的照片傳很開，每次打開手機都會看到，隊友也一直笑我是愛哭鬼（笑）。不過之後我要等到拿下韓國大賽冠軍再哭。」

前一戰未能投滿6局讓他感到可惜，此役成功投滿6局以上，但他仍不滿足，「這場還是沒能把該投的局數完整吃下來，這部分還可以再加強。」

談到本場關鍵，他特別點名捕手崔在勳的引導，「照著在勳哥的配球去做，積極攻擊好球帶，這點比上一場更好。」

值得一提的是，王彥程來韓後一直在大田主場登板，此役是首次客場出賽，但現場仍有不少韓華球迷為他加油。對此他表示，「到球場時就覺得『原來首爾也有這樣的球場』，而且是客場卻有這麼多球迷幫我加油，真的很驚訝，也給了我很大的力量。」當被告知已有球迷想購買他的球衣時，他露出驚訝表情笑說，「真的嗎？非常感謝，希望大家可以多多支持。」

報導最後描述道，「本季韓華最大課題之一，就是填補龐塞、瑞恩離隊後的先發空缺。原本被寄望的是其他外籍投手，但如今由亞洲外援王彥程率先突圍。這位來自台灣的「愛哭左投」，是否能就此站穩前段輪值，成為韓華新王牌？至少目前開局相當亮眼。」