讓一追四大逆轉！林昀儒扳倒日本一哥張本智和　世界盃闖4強銅牌起跳

▲林昀儒。（圖／翻攝自ITTF官網）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣桌球一哥「沉默刺客」林昀儒4日於2026年澳門世界盃桌球賽男單8強霸氣登場，面對世排名第4的日本強敵張本智和，林昀儒雖然以12比14丟掉首局，不過接下來倒吃甘蔗，11比5、11比7、11比9、11比4連下四城，以總局數4比1擊潰對手，報了上個月在WTT重慶冠軍賽落敗的一箭之仇。這也是林昀儒繼2019年奪得季軍後，生涯第二度闖入世界盃4強，由於本屆賽事取消季軍戰，林昀儒已確保銅牌入袋。

世界排名第7的林昀儒小組賽擊敗非洲盃男單亞軍、來自阿爾及利亞的布魯薩（Mehdi Bouloussa）以及32名的埃及選手阿薩爾（Omar Assar），繼2024年後再度挺進世界盃男單16強，前役他也以總局數4比1擊敗中國年輕好手溫瑞博，成功挺進8強。

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而這次8強碰上強敵張本智和，過去林昀儒與張本曾交手過13次，林昀儒以4勝9敗位居下風。今日兩人第14度對決，首局戰況便陷入膠著，一路纏鬥至11比11平手，張本智和在關鍵時刻展現穩定性，以14比12先拔頭籌。

然而，進入次局後林昀儒重整旗鼓，利用發球與接發球的變化打出7比1的強勢開局，順利以11比5扳平。第3局林昀儒持續發力，在6比6平手後靠著反手拍威懾連拿4分，以11比7再下一城。

關鍵的第4局，張本智和在落後下叫出暫停並一度取得8比7反超，但林昀儒未受影響，回敬一波3比1攻勢搶下局點。在林昀儒也動用暫停重新部署後，以一記精彩的正手直線搶攻以11比9搶先聽牌。末局林昀儒火力全開，以5比0完美開局，最終以11比4成功鎖定勝利。

林昀儒在接受場邊訪問時謙虛表示：「張本智和是非常強大的對手，我以前輸得比較多，所以今天必須發揮超出平時的水平才能贏他。」他也提到，進入4強後無論對手是誰都會非常困難，將保持今日的拼搏心態全力以赴。

而小林接下來4強戰的對手將是瑞典名將莫雷加德（Truls Moregard）與日本18歲新星松島輝空之間的勝方。