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王彥程技壓郭彬！6.1局0責失優質先發　韓職第2勝入袋

▲王彥程。（圖／SOOP）

▲王彥程。（圖／SOOP）

記者楊舒帆／綜合報導

韓華鷹台灣左投王彥程第2場先發再度繳出好投，4日在蠶室客場對斗山熊主投6.1局失3分（0責失），不僅完成生涯首場優質先發（QS），也是球隊本季首場QS，表現持續亮眼，在隊友火力支援下，拿下韓職第2勝。

韓媒《OSEN》以「韓華1.5億韓元（約新台幣320萬元）撿到寶了！本季首場QS也由王彥程完成　6又1/3局4K無責失3分好投」為題報導。王彥程此役用球85球，被敲5安打，送出4次三振、2次四死球，最快球速146公里，搭配速球、伸卡球、橫掃球與曲球壓制打線。開局前3局完全封鎖對手，僅用6球就完成首局，展現極佳節奏。

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直到第4局才被敲出內野安打破完全比賽，不過隨即靠隊友阻殺盜壘化解危機。第5局因守備失誤開啟失分序幕，單局失掉2分，但都屬非責失，整體壓制力仍在。

韓華打線此戰火力支援，取得大幅領先，王彥程也穩定續投至第7局。該局再因守備瑕疵失掉1分後退場，後援投手成功守住局面。9局下斗山雖一度攻佔二、三壘，但無法再得分，最終韓華以9比3拿下勝利。

王彥程連兩場先發都展現穩定內容，繼首戰奪勝後，本場再完成優質先發，拿下二連勝。韓華收下2連勝。本季戰績來到4勝3敗；反觀斗山苦吞4連敗，戰績為1勝1和5敗，已經連5場未嘗勝績。
 

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