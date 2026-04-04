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年薪320萬大爆發！韓媒讚王彥程擊敗韓國國家隊王牌　教頭也絕讚

▲韓華鷹左投王彥程。（圖／SOOP）

▲韓華鷹左投王彥程。（圖／SOOP）

記者楊舒帆／綜合報導

韓華鷹4日作客蠶室球場以9比3擊敗斗山熊，收下2連勝並拿下系列賽勝出。其中以「亞洲外援」身份加盟韓華鷹的台灣左投王彥程繳出6.1局優質先發（QS），成為關鍵勝投功臣，並拿下個人在韓職的第2勝，賽後也獲總教練金卿文點名大讚。

王彥程此戰用球85球，被敲5安打、2次四死球，送出4次三振，失3分（非責失），不僅完成個人首場優質先發，也幫助球隊大幅減輕牛棚負擔。韓華近期投手群消耗較大，他此役投滿6局以上，讓後援調度更為從容。

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韓媒《日刊體育》以「『年薪1.5億韓元（約新台幣320萬元）大爆發！』台灣出身韓華王彥程擊敗國家隊王牌郭彬」為題報導。文中指出，「王彥程開季至今已拿下2勝，與（NC恐龍）具昌模並列聯盟勝投榜領先。這位年薪僅10萬美元的亞洲外援，用超出期待的表現為球隊帶來助力。」

據韓媒《SpotvNews》報導，韓華總教練金卿文賽後表示，「先發投手王彥程用優質先發帶領球隊勝利，這段時間牛棚投手投得很多，他的表現確實幫助球隊減輕負擔。」同時也肯定打線，「打者延續前一場的火力，讓投手群更輕鬆。」

在洋投懷特（Owen White）因傷缺陣的情況下，王彥程的重要性也隨之提升。他強調，「每個球員都帶著相同的責任感在比賽。」展現團隊意識。

關鍵字： 王彥程韓華鷹斗山熊優質先發勝投

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