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大谷翔平本季首轟4打點助道奇13：6大勝　連38場上壘創新高

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇以13比6擊敗華盛頓國民，日籍球星大谷翔平此役以「第一棒、指定打擊」先發出賽，轟出本季首號全壘打，單場5打數2安打、貢獻4分打點，表現亮眼。

國民在1局下率先發動攻勢，艾布拉姆斯 （CJ Abrams）轟出右外野3分砲，取得3比0領先。 道奇在3局上展開反擊，大谷在1出局一、二壘時，掃出右中外野3分全壘打，這也是他本季首轟。

緊接著貝茲轟出左中外野2分砲，道奇單局兩發全壘打，一口氣攻下5分，反以5比3超前。

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大谷前6場出賽18打數僅3安打，打擊率1成67，不僅沒有全壘打，甚至沒有任何長打；此役第7場比賽敲出本季首轟，去年8月起累積的連續上壘紀錄持續推進，連同此役已來到38場，刷新個人最佳紀錄。

對於打擊狀態，大谷日前受訪坦言，「能選到保送是好事，但當鎖定較甜的球出棒時，沒有打出理想結果，感覺上有些落差。」1日賽前，他也進行睽違約兩周的室外打擊練習，對他來說，這在例行賽期間相當少見。

大谷本季首轟出現在第7戰，則為生涯第3慢，僅優於於2024年（第9戰）與2022年（第8戰）。

總教練羅伯斯（Dave Roberts）曾透露，大谷日前一度在比賽中出現在意右手腕的動作，不過賽前已確認沒有問題，訓練團隊表示狀況無礙。對於開季長打尚未出現，羅伯斯坦言，「可能多少有點著急。」

國民在3局下持續追分，艾布拉姆斯擊出內野方向安打，帶有1分打點，比數追至4比5。

道奇隨即在4局上再度拉開差距，帕赫斯（Andy Pages）轟出左外野2分全壘打，幫助球隊將領先擴大至7比4。

道奇打線5局上持續猛攻。佛里曼（Freddie Freeman）轟出右外野2分全壘打，比數拉開至9比4；T.赫南德茲（Teoscar Hernández）敲出中外野二壘安打，再送回蒙西（Max Muncy）。塔克（Kyle Tucker）補上一支右外野安打，再添1分打點，道奇單局攻下3分，將領先擴大至11比4。

7局上，道奇再靠塔克（Kyle Tucker）轟出右中外野陽春砲追加分數，將比數改寫為12比4，進一步拉開差距。這也是塔克轉戰道奇後的首支全壘打。

大谷第3打席在4局擊出右外野安打；第4打席則於5局遭到三振。第5打席面對左投瓦爾迪丘克（Ken Waldichuk），曾挑戰ABS未果，最終擊出左外野飛球出局。

國民8局下努力追回分數，魯伊斯（Keibert Ruiz）擊出右外野方向二壘安打；楊恩（Jacob Young）擊出滾地球出局帶有1分打點，國民單局攻下2分，比數追至6比12。 9局上，大谷翔平擊出中外野高飛犧牲打，將比數擴大至13比6。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平全壘打道奇國民MLB

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