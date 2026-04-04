無情狙擊！劉基鴻3分砲重創王維中　天母龍鷹戰因雨暫停

▲劉基鴻。（圖／味全龍）

記者胡冠辰／天母報導

中華職棒例行賽4日於天母棒球場點燃戰火，由味全龍在主場迎戰台鋼雄鷹，此役最大話題莫過於台鋼先發投手王維中轉隊後，首度登板面對老東家，不過他卻遭到昔日隊友無情狙擊；劉基鴻在3局下轟出一發關鍵三分砲，帶動單局4分大局，目前比賽進行到5局下因現場雨勢暫停，味全暫時以5比0大幅領先台鋼。

比賽開打後，味全先發洋投梅賽鍶展現極佳壓制力，前兩局讓台鋼打線6上6下；味全打線則在2局下率先發難，劉俊緯一棒敲出二壘安打攻佔得點圈，隨後蔣少宏擊出滾地球護送隊友回到本壘，幫助味全先馳得點，取得1比0領先。

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3局下味全攻勢再起，郭天信率先敲安上壘，緊接著陳子豪也補上一支帶有1分打點的安打，將比數拉開至2比0。

在吉力吉撈．鞏冠出局後，朱育賢再敲安打延續火力，此時上場的劉基鴻大棒一揮，直接將球掃出全壘打牆外，這發三分砲重創王維中，不僅將分數擴大至5比0，也將現場氣氛炒熱到最高點；該局劉俊緯還加碼擊出一支三壘安打，不過台鋼最終順利抓下第3個出局數止血。

反觀台鋼打線，面對梅賽鍶的投球始終難以串連攻勢。雖然在3、4兩局有紀慶然、曾子祐與顏郁軒等人敲出安打，加上洋砲魔鷹也選到保送上壘，但屢屢欠缺關鍵一擊，打完前5個進攻半局依舊一分未得。

比賽進行至5局下味全龍進攻時，因現場雨勢過大，裁判宣布比賽暫停，目前味全以5比0暫時領先台鋼。