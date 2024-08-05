圖輯／林郁婷闖準決賽！男雙「麟洋配」奪金　中華隊第9天全台沸騰

▲「台灣女拳王」林郁婷勇闖4強，確定有獎牌入袋。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

巴黎奧運賽程在8月4日進入第9天，拳擊好手林郁婷面對性別風波，仍舊挺住壓力成功擊敗保加利亞選手，挺進4強，替中華隊再確保一面獎牌。羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟和中國選手糾纏3局後，以2比1擊退中國組合梁偉鏗、王昶，連2屆奧運奪下金牌，同時也是奧運史上第一個完成連霸的羽球男雙組合。

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▲「台灣女拳王」林郁婷4日的8強賽對上34歲保加利亞女將卡梅諾娃（Staneva Svetlana Kamenova），她強勢出擊5比0勝出勇闖4強，確定有獎牌入袋。（圖／達志影像／美聯社）

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▲台灣跳遠紀錄保持人林昱堂4日迎接奧運初登場，跳出7米70成績，可惜排在總排名第22名，無緣決賽。（上圖／達志影像／美聯社、下圖／路透社）

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▲吳少璿預賽從第8組出賽，分組排名第3，遺憾未能搶下晉級門票。（圖／達志影像／美聯社）

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▲張筑涵在極限激流越野賽預賽從第4組出發，名列分組第4未能晉級。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟與世界第1中國組合梁偉鏗、王昶爭金，最終總局數2比1勝出，為我國贏得本屆首金，並以跨屆12連勝完成奧運金牌2連霸壯舉，也創下奧運史上首次羽球男雙連霸紀錄。（圖／路透、圖4／達志影像／美聯社）

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