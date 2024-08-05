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圖輯／林郁婷闖準決賽！男雙「麟洋配」奪金　中華隊第9天全台沸騰

▲▼「台灣女拳王」林郁婷4日的8強賽對上34歲保加利亞女將卡梅諾娃（Staneva Svetlana Kamenova），她強勢出擊5比0勝出勇闖4強，確定有獎牌入袋。（圖／達志影像／美聯社）

▲「台灣女拳王」林郁婷勇闖4強，確定有獎牌入袋。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

巴黎奧運賽程在8月4日進入第9天，拳擊好手林郁婷面對性別風波，仍舊挺住壓力成功擊敗保加利亞選手，挺進4強，替中華隊再確保一面獎牌。羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟和中國選手糾纏3局後，以2比1擊退中國組合梁偉鏗、王昶，連2屆奧運奪下金牌，同時也是奧運史上第一個完成連霸的羽球男雙組合。

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▲▼林郁婷在奧運女子57公斤級8強賽出戰保加利亞選手史塔涅娃（Svetlana Kamenova Staneva），以5比0獲勝挺進4強。（圖／達志影像／美聯社）▲▼「台灣女拳王」林郁婷4日的8強賽對上34歲保加利亞女將卡梅諾娃（Staneva Svetlana Kamenova），她強勢出擊5比0勝出勇闖4強，確定有獎牌入袋。（圖／達志影像／美聯社）▲▼「台灣女拳王」林郁婷4日的8強賽對上34歲保加利亞女將卡梅諾娃（Staneva Svetlana Kamenova），她強勢出擊5比0勝出勇闖4強，確定有獎牌入袋。（圖／達志影像／美聯社）▲▼「台灣女拳王」林郁婷4日的8強賽對上34歲保加利亞女將卡梅諾娃（Staneva Svetlana Kamenova），她強勢出擊5比0勝出勇闖4強，確定有獎牌入袋。（圖／達志影像／美聯社）

▲「台灣女拳王」林郁婷4日的8強賽對上34歲保加利亞女將卡梅諾娃（Staneva Svetlana Kamenova），她強勢出擊5比0勝出勇闖4強，確定有獎牌入袋。（圖／達志影像／美聯社）

►「台灣女拳王」林郁婷打趴對手　強勢挺進4強保銅
►勇闖4強哭了！　林郁婷：感謝全台人民在背後挺我
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▲▼台灣跳遠紀錄保持人林昱堂4日迎接奧運初登場，跳出7米70成績，可惜排在總排名第22名，無緣決賽。（圖／達志影像／美聯社）▲▼台灣跳遠紀錄保持人林昱堂4日迎接奧運初登場，跳出7米70成績，可惜排在總排名第22名，無緣決賽。（圖／路透）

▲台灣跳遠紀錄保持人林昱堂4日迎接奧運初登場，跳出7米70成績，可惜排在總排名第22名，無緣決賽。（上圖／達志影像／美聯社、下圖／路透社）

►跳遠保持人林昱堂無緣決賽　首次奧運之旅劃句點
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▲▼吳少璿預賽從第8組出賽，分組排名第3，遺憾未能搶下晉級門票。（圖／達志影像／美聯社）

▲吳少璿預賽從第8組出賽，分組排名第3，遺憾未能搶下晉級門票。（圖／達志影像／美聯社）

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▲▼張筑涵在極限激流越野賽預賽從第4組出發，名列分組第4未能晉級。（圖／達志影像／美聯社）

▲張筑涵在極限激流越野賽預賽從第4組出發，名列分組第4未能晉級。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 王齊麟與李洋奧運奪金 。（圖／路透社）▲「麟洋配」李洋、王齊麟勇奪台灣本屆首金。（圖／路透）▲▼巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟寫下歷史，奪下台灣代表團本屆首金，完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。（圖／路透）▲▼台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟以2比1擊敗中國組合衛冕摘金，也是奧運賽史上羽球男雙第1個連霸的組合。（圖／達志影像／美聯社）▲▼巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟寫下歷史，奪下台灣代表團本屆首金，完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。（圖／路透）▲▼麟洋配李洋、王齊麟勇奪巴黎奧運金牌。（圖／路透）▲▼巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟寫下歷史，奪下台灣代表團本屆首金，完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。（圖／路透）

▲台灣黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟與世界第1中國組合梁偉鏗、王昶爭金，最終總局數2比1勝出，為我國贏得本屆首金，並以跨屆12連勝完成奧運金牌2連霸壯舉，也創下奧運史上首次羽球男雙連霸紀錄。（圖／路透、圖4／達志影像／美聯社）

►麟洋配擊敗中國組合！巴黎奧運摘金　跨屆12連勝締2連霸
►「麟洋配」奪金「聖筊」慶祝再現　李洋親吻球場被王齊麟打屁股
►巴黎奧運首度響起中華隊會歌　麟洋配「手牽手」頒獎感動拭淚

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