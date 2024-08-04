快訊／「台灣女拳王」林郁婷打趴對手　強勢挺進4強保銅

▲台灣女拳王林郁婷挺進巴黎奧運4強。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

「台灣女拳王」林郁婷在本屆巴黎奧運莫名再次遭質疑性別，必須一再面對莫須有的指控，教練曾自強直言，「已經不是用心疼來形容！」好在林郁婷沒受到風波影響，今(4)日8強賽對上34歲保加利亞女將卡梅諾娃，她保持自己的節奏強勢進攻，對手則越打越急躁，最終林郁婷5比0打趴對手挺進4強，由於拳擊沒有銅牌戰，確定至少保銅。

林郁婷8強賽對上34歲保加利亞女將卡梅諾娃(Staneva Svetlana Kamenova)，雙方曾在去年世錦賽碰頭，當時林郁婷以5比2勝出，最終那枚銅牌卻被國際拳擊總會(IBA)以她「性別生化檢測異常」為由撤銷，由卡梅諾娃遞補。

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩人在巴黎奧運再次對決的前夕，林郁婷再次捲入性別議題風波，保加利亞奧會也跟著「起舞」，發表聲明反對林郁婷參賽，試圖操弄心理戰。

兩人今日爭搶女子57公斤級4強門票，林郁婷冷靜應戰，開賽就連續擊中對手，表現相當強勢，多次有效擊打，首回合獲得3位裁判的10分肯定，比下對手的2個10分，稍佔上風。第2回合，對手越打越急躁，林郁婷則保持自己的節奏，繼續強勢進攻，此回合獲得5個10分。第3回合，林郁婷連續重拳打在對手身上，表現依舊精彩，再拿到5個10分，終場以5比0完勝，挺進4強。

此次的性別議題風波被認為是「有心人士」在幕後操作，美國拳擊協會執行長麥克阿提(Mike McAtee)就表示，國際拳擊總會主席克列姆列夫(Umar Kremlev)就是「幕後黑手」，企圖破壞奧運賽事，林郁婷成了國際奧會與國際拳總惡鬥的犧牲品。

國際奧會早在16個月前就將國際拳總踢出奧會，因為他們針對性別的測試，沒有提出具體的說明，內部也發生過貪腐問題。