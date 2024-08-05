奧運新榜單！中華隊金牌入袋「排名大躍進」　美國逆轉中國變第一

▲中華代表團。（圖／路透）

體育中心／綜合報導

巴黎奧運會持續進行中，截至第9天賽程結束，美國以19金26銀26銅總計71枚獎牌，逆襲中國隊暫時排名第一；中華隊則在「麟洋配」金牌入袋後，世界排名大躍進，目前暫居第31名。

隨著賽程進行，實力強大的美國隊開始衝刺，以19面金牌26面銀牌和26面銅牌的成績，暫時領先於所有參賽國。中國隊則以19金15銀11銅，總計45面獎牌的成績緊追在後。

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法國隊以12金14銀18銅，總計44面獎牌的成績，暫居第三。而澳洲隊和英國隊分別排在第四和第五位。

南韓隊和日本隊的成績也相當亮眼，南韓隊以10金7銀7銅，總計24面獎牌的成績，暫居第六。日本隊則以9金5銀10銅，總計24面獎牌的成績，暫居第七。

值得一提的是，中華隊目前奪得1金2銅，總計3面獎牌，目前排名第31位。