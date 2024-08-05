麟洋配摘金感動全台！拳擊至少保雙銅　還有誰有望爭金？

▲「麟洋配」李洋、王齊麟奪金。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

李洋、王齊麟「麟洋配」4日在羽球男雙拿下二連霸，帶給台灣粉絲美好的夜晚，巴黎奧運進行到第10天，目前中華代表團獎牌榜累計1金2銅與烏茲別克並列第31名，接著還有其他項目運動員接力登場，唐嘉鴻、桌球男團、林郁婷、陳念琴、郭婞淳及羅嘉翎，都有機會再幫台灣多增加獎牌。

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▲「亞洲貓王」唐嘉鴻。（圖／中華奧會提供）

「亞洲貓王」唐嘉鴻雖然一度因重傷而錯過亞運，但僅花了7個月就復出，而且摘下巴黎世界盃冠軍，體操男子單槓決賽將於5日晚間登場，若能在提升套路難度且完美發揮，就有機會挑戰中華隊在奧運體操史上首金，過去最佳成績是「鞍馬王子」李智凱在東京奧運拿過銀牌。

桌球男團由6朝元老莊智淵領軍，率領台灣一哥林昀儒和超新星高承睿出征，5日將在16強賽對埃及，若過關將會對上張本智和所帶領的日本隊，目前日本桌球項目只有早田希娜個人單打奪銅，勢必會在團體戰重振旗鼓，對中華隊來說會是一場硬戰。

▲台灣19歲桌球小將高承睿；師父莊智淵。（圖／中華奧會提供）

拳擊項目由吳詩儀率先拿到銅牌，陳念琴、林郁婷接力登場，兩人都已經進入四強確定保銅，陳念琴將在7日凌晨四強賽對上杭州亞運金牌、中國隊的楊柳，兩人剛好也在亞運四強賽曾交手，當時陳念琴以2比3落敗，而林郁婷在8日凌晨四強賽對決土耳其選手卡拉曼。

▲▼「抗癌女拳王」陳念琴（上）、林郁婷（下）。（圖／達志影像／美聯社）

舉重女神郭婞淳將在巴黎奧運拚衛冕，上屆東京奧運摘金的她，將第四度參加奧運，不過巴黎奧運量級縮減，加上她也有傷在身，因此衛冕難度頗高。其他選手來勢洶洶，同為59公斤級的勁敵有去年世錦賽摘金、奧運積分排名第1的中國選手羅詩芳。

「國民女友」羅嘉翎是跆拳道巴黎奧運的唯一希望，上屆東京奧運拿到57公斤級銅牌，但從去年亞運就出現疲勞性骨折的傷勢，一邊養傷、一邊備戰奧運相當辛苦，而且復出首場比賽就是奧運賽場。此次奧運只有她取得參賽資格，能否爭取佳績仍備受國人期待。

過去中華代表團最佳成績是2004年雅典奧運、2020年東京奧運(2021年舉辦)史上最多的單屆2金紀錄，奧運剩下數日賽程，繼續為中華代表團選手加油。

▲▼巴黎奧運中華隊郭婞淳（上）、羅嘉翎（下左）同日出發到巴黎。（圖／記者周宸亘攝）