「麟洋配」奪金「聖筊」慶祝再現　李洋親吻球場被王齊麟打屁股

▲麟洋配李洋、王齊麟勇奪巴黎奧運金牌。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣羽球男雙李洋、王齊麟組合在巴黎奧運拿下男雙金牌二連霸，奪冠當下重現東京奧運經典「聖筊」慶祝儀式，讓全台一起感動。

東京奧運時李洋跪地往上仰，王齊麟跪地的慶祝儀式，由於呈現「一正一反」被球迷稱為「聖筊」組合。李洋、王齊麟巴黎奧運再度叩關金牌戰，同樣面對中國，不過是不同的組合，這次交手梁偉鏗、王昶，苦戰到第3局以2比1獲勝。

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奪金瞬間「聖筊」儀式再現，王齊麟率先跪地，隨後李洋也跟著躺倒在地上，馬上勾起全台灣球迷的回憶。

還有另一個漏網鏡頭，當兩人分別與對手、裁判致意後，李洋沒有馬上離開球場，反而是特地走到中間巴黎奧運標誌的地方，親吻地板上的標誌才起身，不過還沒站起來就先被調皮的王齊麟打了屁股一下，也成為逗趣的鏡頭。

「麟洋配」在東京奧運、巴黎奧運達成跨屆12連勝，而且成為史無前例的二連霸組合，兩人無論場上、場下互動都超有默契。其實他們是國中同學，不過到2018年才搭擋，東京奧運時呈現「聖筊」慶祝動作，王齊麟曾透露，「我是想捶地板，他可能想要拉筋一下。」李洋在旁補充，「我想要仰天長嘯。」

▲巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟寫下歷史，李洋親吻奧運標誌。（圖／路透）