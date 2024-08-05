1張圖看中華隊巴黎奧運第10日賽程　唐嘉鴻爭金、桌球男團登場

▲中華代表團巴黎奧運第10日賽程。（圖／記者游郁香製）

記者游郁香／綜合報導

巴黎奧運進入第10日賽程，「亞洲貓王」唐嘉鴻將在體操男子單槓決賽登場，力拚我國本屆第2金，他資格賽繳出全場第2高的14.933分，今(5)日預計提高難度，爭取台灣體操史上首面金牌。另外，桌球男團將出戰16強賽，台灣最速男楊俊瀚也將在男子200公尺預賽亮相。

18個月前遭逢左腿阿基里斯腱「全斷」重傷的唐嘉鴻，去年僅花7個月就神奇復出摘下巴黎世界盃金牌，本季更是狂掃6金，包括在柯柏世界盃挑戰賽，嘗試6.8難度分，以生涯新高的15.400分奪金。

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▲「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運男子體操資格賽，單槓拿到14.933分、排名第2晉級決賽。（圖／達志影像）

本屆巴黎奧運資格賽，唐嘉鴻選擇6.300難度分，獲得8.633的執行分，總分14.933分高居第2，僅次於中國選手張博恆的15.133分，終於突破資格賽的「心魔」以高分挺進決賽。

指導教練翁士航口中「完成體唐嘉鴻」，目標直指本屆金牌，他今日決賽將進一步提升套路難度，若能完美發揮，有可能贏下我國體操史上首面奧運金牌，過往最佳成績是「鞍馬王子」李智凱在東京奧運鍍銀。

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻。（圖／中華奧會提供）

目前中華代表團已確定有5面獎牌進帳，李孟遠奪男子定向飛靶銅牌、吳詩儀拿下女子拳擊60公斤級銅牌、麟洋配摘羽球男雙金牌，另外兩位拳擊女將陳念琴、林郁婷也都闖進4強保銅，還有機會提升獎牌成色。若唐嘉鴻今日能再添1金，我國就能追平2004年雅典奧運、2020年東京奧運(2021年舉辦)史上最多的單屆2金紀錄。

由6朝元老莊智淵、台灣一哥林昀儒和超新星高承睿組成的桌球男團，今日也將在16強賽對戰埃及，首戰過關應該沒問題，比較大的考驗是8強要強碰「怪物少年」張本智和帶領的日本隊。

男子400公尺跨欄好手彭名揚、台灣最速男楊俊瀚都將在預賽上陣，連續2屆登上五環殿堂的楊俊瀚，將與剛摘下本屆100公尺金牌的美國名將萊爾斯(Noah Lyles)、加拿大「飛毛腿」德格拉斯(Andre De Grasse)同組飆速。