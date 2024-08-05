巴黎奧運首度響起中華隊會歌　麟洋配「手牽手」頒獎感動拭淚

▲李洋、王齊麟手牽手登上頒獎台。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟晚間再次寫下台灣羽球歷史新頁，成為奧運史上首對衛冕金牌的男雙組合，替我國摘下巴黎奧運首金，兩人賽後再現一正一反的「聖筊」動作，手牽手登上頒獎台，看著中華奧會會旗升起，兩人內心澎湃不已，王齊麟還擦去了男兒淚。

李洋與王齊麟是國中同學，兩人卻直到2018年9月才正式搭檔，很快就在東京奧運迎來生涯巔峰，贏得我國羽球史上首面奧運金牌，兩人在東奧的「聖筊」慶祝動作成為經典，兩人晚間贏球後，又呈現一正一反的「聖筊」動作，引起熱議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李洋、王齊麟看著中華隊會旗升起感動不已。（圖／路透）

麟洋配聲名大噪後隨之而來的是外界的高度期待，被對手仔細研究，加上兩人不幸輪流遭逢傷病，一度陷入長達2年的低潮，在今年巴黎奧運之前，兩人僅去年在日本公開賽再添1冠。

在出發前往巴黎之前，沒有多少人預料到麟洋配能再次打進奧運金牌戰，兩人從死亡D組突圍，一路力退勁敵，連2屆金牌戰扳倒中國對手，3年前是李俊慧、劉雨辰，本屆則是世界第1的梁偉鏗、王昶。

兩人手牽手站上頒獎台，展現好交情，本屆巴黎奧運會場首次響起中華隊會歌，看著中華隊會旗升起，麟洋配在台上內心澎湃不已，王齊麟還擦去了男兒淚，畫面相當感人。